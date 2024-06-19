Мои дома- мое богатство

Принципиально очевидно, что высокая ставка по ипотечным кредитам негативно влияет на рынок жилой недвижимости.Но, что удивительно, следует признать, что цены на жилье в прошлом были довольно устойчивыми к повышению процентных ставок по ипотечным кредитам (7,2% на конец апреля 2024 года).
Вот несколько возможных объяснений.
1. Кризис 2007-2009 годов привел к повышению дисциплины в раздаче кредитов банками, в результате чего задолженность по ипотечным кредитам понизилась со 100,4% от располагаемого личного дохода до 63,6%.
2. Несмотря на то, что процентные ставки выросли с марта 2022 года, факт остается фактом, что они значительно ниже, чем были в прошлом, и что домохозяйства смогли «жить с этим».
3. Хотя верно, что цены на жилье близки к историческим максимумам, остается фактом, что экономический рост позволил семьям повысить свои доходы, и оказался более значительными, чем рост цен на жилье.
4. Если предложение начнет расти по сравнению со спросом , это может нарушить баланс в ценах на дома.
5. Если, несмотря на повышение процентных ставок, количество дефолтов по ипотечным кредитам в настоящее время находится на рекордно низком уровне, сказать, что тем, кому придется продлевать свой срок, это может показаться немного сложным, будет преуменьшением факта.
6. Что касается денежно-кредитной политики, было бы лучше, если бы реальные цены (Цены на жилье относительно инфляции в целом) перестали расти. Это то, о чем недавно говорил заместитель председателя ФРС Филип Н.Джефферсон.
Но, не желая впадать в вечно опасную форму “принятия желаемого за действительное”, разрыв между ростом инфляции в жилом секторе и инфляцией в целом в последнее время движется в правильном направлении…
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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