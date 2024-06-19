Мои дома- мое богатство

«Для большинства семей дом – это самая большая покупка в их жизни и их самое ценное имущество. Именно в жилищный сектор многие семьи вложили или будут вкладывать свои самые большие инвестиции. Следовательно, цены, которые семьи платят за это жилье, могут повлиять на их общее благосостояние и экономику в целом».- сказал Филип Джефферсон, заместитель председателя Федеральная резервная система США (ФРС), 20 мая 2024 г.

В Соединенных Штатах цены на существующие и новые дома были примерно одинаковыми, причем на существующие дома приходилась наибольшая доля рынка (сегодня 87%). Принципиально очевидно, что высокая ставка по ипотечным кредитам негативно влияет на рынок жилой недвижимости.

Но, что удивительно, следует признать, что цены на жилье в прошлом были довольно устойчивыми к повышению процентных ставок по ипотечным кредитам (7,2% на конец апреля 2024 года).

Вот несколько возможных объяснений.

1. Кризис 2007-2009 годов привел к повышению дисциплины в раздаче кредитов банками, в результате чего задолженность по ипотечным кредитам понизилась со 100,4% от располагаемого личного дохода до 63,6%.

2. Несмотря на то, что процентные ставки выросли с марта 2022 года, факт остается фактом, что они значительно ниже, чем были в прошлом, и что домохозяйства смогли «жить с этим».

3. Хотя верно, что цены на жилье близки к историческим максимумам, остается фактом, что экономический рост позволил семьям повысить свои доходы, и оказался более значительными, чем рост цен на жилье.

4. Если предложение начнет расти по сравнению со спросом , это может нарушить баланс в ценах на дома.

5. Если, несмотря на повышение процентных ставок, количество дефолтов по ипотечным кредитам в настоящее время находится на рекордно низком уровне, сказать, что тем, кому придется продлевать свой срок, это может показаться немного сложным, будет преуменьшением факта.

6. Что касается денежно-кредитной политики, было бы лучше, если бы реальные цены (Цены на жилье относительно инфляции в целом) перестали расти. Это то, о чем недавно говорил заместитель председателя ФРС Филип Н.Джефферсон.

Но, не желая впадать в вечно опасную форму “принятия желаемого за действительное”, разрыв между ростом инфляции в жилом секторе и инфляцией в целом в последнее время движется в правильном направлении…