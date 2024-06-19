Глава военного ведомства Канады объяснил решение отказаться от направления на Украину инструкторов

По мнению министра национальной обороны Канады Уильяма Блэра, текущая обстановка не позволяет разместить канадских инструкторов на Украине.

Он отметил, что безопасность инструкторов не может быть обеспечена.

Министр подчеркнул, что Канада продолжает обучать украинских военнослужащих в Великобритании, Латвии, Польше и на родине. Он добави, что канадские инструкторы обучили уже свыше 40 тысяч военнослужащих с Украины.

Блэр также заверил, что Канада продолжит оказывать поддержку Украине.

В марте правительство Канады выразило намерение рассмотреть вопрос направления на Украину небоевых подразделений в подходящий момент. Но таковой, по мнению министерства, пока не наступил.

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