Глава военного ведомства Канады объяснил решение отказаться от направления на Украину инструкторов

Он отметил, что безопасность инструкторов не может быть обеспечена.
Министр подчеркнул, что Канада продолжает обучать украинских военнослужащих в Великобритании, Латвии, Польше и на родине. Он добави, что канадские инструкторы обучили уже свыше 40 тысяч военнослужащих с Украины.
Блэр также заверил, что Канада продолжит оказывать поддержку Украине.
В марте правительство Канады выразило намерение рассмотреть вопрос направления на Украину небоевых подразделений в подходящий момент. Но таковой, по мнению министерства, пока не наступил.
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