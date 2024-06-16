Квебек выделяет 2,4 миллиона долларов Juripop для оказания помощи жертвам домогательств на рабочем месте

Квебек выделяет 2,4 миллиона долларов в течение последующих четырех лет юридической клинике Juripop, чтобы она могла сопровождать и поддерживать сотрудников, ставших жертвами психологических домогательств или сексуального насилия на рабочем месте.

Министр труда Квебека Жан Буле сделал заявление в пятницу утром в сопровождении исполнительного директора Juripop Софи Ганьон.

Ожидается, что финансирование будет распределено на четыре года с ежегодной суммой в 600 000 долларов до 2028 года.

Эти деньги пойдут на то, чтобы “помочь” примерно 300 пострадавшим, сказал Буле на пресс-конференции в Монреале.

“Эти услуги бесплатны, и они будут распространяться на людей, которые подадут жалобу на сексуальное домогательство в соответствии с Законом о трудовых нормах или потребуют компенсации от CNESST”, – сказал министр.

Это заявление последовало за принятием в марте прошлого года законопроекта о предотвращении и борьбе с психологическими домогательствами и сексуальным насилием на рабочем месте.

Данная помощь была оказана в ответ на рекомендации комитета из трех профессоров, подготовленные в преддверии изучения и принятия законопроекта.

“Заявители не получили достаточно персонализированной поддержки, адекватно представленной в процессе обжалования”, – говорится в пресс-релизе правительства Квебека.

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