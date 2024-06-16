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Новости Квебек выделяет 2,4 миллиона долларов Juripop для оказания помощи жертвам домогательств на рабочем месте

Квебек выделяет 2,4 миллиона долларов Juripop для оказания помощи жертвам домогательств на рабочем месте

Виктория Христова Июн 16, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Финансы Комментарии к записи Квебек выделяет 2,4 миллиона долларов Juripop для оказания помощи жертвам домогательств на рабочем месте отключены 60 Просмотров

Квебек выделяет 2,4 миллиона долларов в течение последующих четырех лет юридической клинике Juripop, чтобы она могла сопровождать и поддерживать сотрудников, ставших жертвами психологических домогательств или сексуального насилия на рабочем месте.

 

Министр труда Квебека Жан Буле сделал заявление в пятницу утром в сопровождении исполнительного директора Juripop Софи Ганьон.

Ожидается, что финансирование будет распределено на четыре года с ежегодной суммой в 600 000 долларов до 2028 года.

Эти деньги пойдут на то, чтобы “помочь” примерно 300 пострадавшим, сказал Буле на пресс-конференции в Монреале.

“Эти услуги бесплатны, и они будут распространяться на людей, которые подадут жалобу на сексуальное домогательство в соответствии с Законом о трудовых нормах или потребуют компенсации от CNESST”, – сказал министр.

Это заявление последовало за принятием в марте прошлого года законопроекта о предотвращении и борьбе с психологическими домогательствами и сексуальным насилием на рабочем месте.

Данная помощь была оказана в ответ на рекомендации комитета из трех профессоров, подготовленные в преддверии изучения и принятия законопроекта.

“Заявители не получили достаточно персонализированной поддержки, адекватно представленной в процессе обжалования”, – говорится в пресс-релизе правительства Квебека.

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