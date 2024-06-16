На следующей неделе на Квебек обрушится волна жары

Министерство окружающей среды и изменения климата Канады (ECCC) опубликовало в пятницу специальное прогнозное заявление о погоде, в котором говорится, что арктическая воздушная масса повлияет на Квебек и со вторника повысит температуру выше 30 градусов по Цельсию, а во второй половине дня влажность составит около 40 градусов.
Это заявление действует для следующих регионов:
Монреаль – Лаваль
Водрей
Валлифилд – Богарнуа
Мон-Лорье
Мон-Трамблан – Сент-Агат
Город Квебек
Мон-Орфорд – озеро Мемфремагог
Шербрук
Ожидается, что аномальная жара продлится до вечера четверга.
“Остерегайтесь последствий, связанных с высокой температурой, таких как тепловое истощение или тепловой удар. Не забывайте пить много воды”, – говорится в пресс-релизе Environment Canada.
Для тех, кто хочет освежиться, в Монреале открыты несколько зон с брызговиками и бассейнов.
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