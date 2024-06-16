На следующей неделе на Квебек обрушится волна жары

После относительно умеренной недели в Монреале и по всему Квебеку, на следующей неделе воздух жарким и сухим. Температура будет расти и расти!

Министерство окружающей среды и изменения климата Канады (ECCC) опубликовало в пятницу специальное прогнозное заявление о погоде, в котором говорится, что арктическая воздушная масса повлияет на Квебек и со вторника повысит температуру выше 30 градусов по Цельсию, а во второй половине дня влажность составит около 40 градусов.

Это заявление действует для следующих регионов:

Монреаль – Лаваль

Водрей

Валлифилд – Богарнуа

Мон-Лорье

Мон-Трамблан – Сент-Агат

Город Квебек

Мон-Орфорд – озеро Мемфремагог

Шербрук

Ожидается, что аномальная жара продлится до вечера четверга.

“Остерегайтесь последствий, связанных с высокой температурой, таких как тепловое истощение или тепловой удар. Не забывайте пить много воды”, – говорится в пресс-релизе Environment Canada.

Для тех, кто хочет освежиться, в Монреале открыты несколько зон с брызговиками и бассейнов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.