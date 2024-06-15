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Новости Авторы Лев Голберг Как снижение процентной ставки Банком Канады повлияет на настроения покупателей жилья?
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Национальный банк Канады.

Как снижение процентной ставки Банком Канады повлияет на настроения покупателей жилья?

Виктория Христова Июн 15, 2024 Лев Голберг, Недвижимость, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Как снижение процентной ставки Банком Канады повлияет на настроения покупателей жилья? отключены 52 Просмотров

На прошлой неделе Банк Канады, наконец, снизил базовую процентную ставку, что стало долгожданным шагом, в результате которого переменные процентные ставки впервые за более чем четыре года начали снижаться, что вызвало слухи о перспективе дальнейшего снижения.

 

 

Снижение центральным банком процентной ставки на 25 базисных пунктов, в результате которого она снизилась до 4,75%, стало первым снижением процентных ставок с начала пандемии COVID-19, что, по крайней мере, немного облегчило жизнь десяткам домовладельцев, которые в последнее время столкнулись с резким ростом ставок и ежемесячных платежей. годы.

Решимость политиков взять под контроль растущую инфляцию привела к тому, что Банк повысил свою процентную ставку с минимальных 0,25% в начале 2022 года до 23-летнего максимума в 5% к середине прошлого года, после чего эта ставка оставалась неизменной до снижения на прошлой неделе.

Удивительно мягкие формулировки в сопроводительном заявлении, тем временем, вселили надежду на то, что следующее решение Банка по ставкам, запланированное на 24 июля, может привести к еще одному снижению.

Ипотечная индустрия Канады давно задавалась вопросом, какое влияние одно или несколько сокращений могут оказать на жилищный и ипотечный рынки страны, которые столкнулись с затяжным спадом после начала политики повышения ставок Центральным банком.

В беседе с канадским специалистом по ипотечным кредитам перед июньским объявлением банка Джессика Куан (на фото вверху), старший партнер и ипотечный брокер Signature Mortgages (подразделение Clear Trust Mortgages), сказала, что начало снижения ставок может привести к росту спроса, и покупатели отойдут в сторону.

Тем не менее, она подчеркнула, что, учитывая, что Банк, вероятно, будет придерживаться взвешенного подхода к снижению ставок, вероятность их существенного снижения в ближайшее время невелика.

“Я не думаю, что Банк Канады собирается существенно снижать ставки”, – сказала она. “Снижение процентной ставки Банком Канады окажет прямое влияние на переменную ставку, [и] это не приведет к существенному снижению этой переменной ставки… Я думаю, это подогреет рынок. Но я действительно считаю, что заемщикам следует ожидать, что они будут находиться в условиях высоких ставок в течение более длительного периода времени”.

Эту точку зрения уже давно разделяют ведущие экономисты, особенно учитывая, что Федеральная резервная система США в настоящее время не настроена снижать свою ключевую ставку.

Заместитель главного экономиста CIBC Бенджамин Тал заявил CMP после снижения процентной ставки в Канаде на прошлой неделе, что прогноз ФРС станет ключевым фактором при оценке того, насколько канадский центральный банк может позволить себе снизить ставки без ущерба для канадского доллара.

В среду (12 июня) ФРС в очередной раз сохранила ставки на прежнем уровне, сославшись на сохраняющиеся опасения по поводу перспектив инфляции и экономики, которая остается устойчивой в условиях высоких процентных ставок.

Банк Канады также будет опасаться слишком быстрого снижения ставок и потенциального возобновления инфляционного давления, наблюдавшегося в последнее время, хотя, по словам Куана, в его подходе к решению этой проблемы необходимо соблюдать баланс.

“Я думаю, что если они снизят ставки слишком быстро, инфляция может снова стать неконтролируемой. Но если они не снизят ставки, проблема в том, что инфляция, вероятно, также будет оставаться высокой в течение более длительного периода времени, потому что более высокая стоимость заимствований также приведет к росту арендной платы, что, конечно, способствует повышению стоимости жизни в целом”, – сказала она.

Вероятность повышения ставок в обозримом будущем может убедить некоторых покупателей пока оставаться в стороне, но, с другой стороны, Куан также сказал, что многие, вероятно, примут новую реальность и продолжат реализацию своих планов по покупке жилья.

Отчасти это объясняется изменением психологии покупателей, когда банк, скорее всего, сократит, чем повысит ставки, а также осознанием того, что снижение ставок в будущем вполне может привести к соответствующему росту конкуренции и цен.

“Я думаю, что с каждым снижением ставок на рынок будет выходить все больше покупателей, что означает усиление конкуренции, и это, конечно же, приведет к росту цен на жилье”, – сказал Куан.

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