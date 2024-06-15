Руба Газал будет баллотироваться на пост представителя “Солидарности Квебека”

Компания Mercier MNA объявила об этом в среду утром в монреальском парке Ла Фонтен.
В ноябре прошлого года Газаль проиграла в борьбе за пост сопредседателя с отрывом в 0,6% от Эмилиз Лессар-Террьен, которая победила, набрав 50,3% голосов во втором туре.
В апреле прошлого года Лессар-Терьен ушла в отставку всего через несколько месяцев после вступления в должность.
Отставка Лессар-Терьен вызвала шок в партии.
В сообщении, объясняющем причину ее ухода, она раскритиковала “небольшую команду профессионалов, тесно сплоченную вокруг” пресс-секретаря Габриэля Надо-Дюбуа.
В настоящее время обязанности временного пресс-секретаря исполняет член MNA Шербрук Кристин Лабри.
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