Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Руба Газал будет баллотироваться на пост представителя “Солидарности Квебека”

Руба Газал будет баллотироваться на пост представителя “Солидарности Квебека”

Виктория Христова Июн 15, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Политика Комментарии к записи Руба Газал будет баллотироваться на пост представителя “Солидарности Квебека” отключены 35 Просмотров

Руба Газал внесла свою кандидатуру в качестве кандидата на должность представителя “Солидарности Квебека”.

 

Компания Mercier MNA объявила об этом в среду утром в монреальском парке Ла Фонтен.

В ноябре прошлого года Газаль проиграла в борьбе за пост сопредседателя с отрывом в 0,6% от Эмилиз Лессар-Террьен, которая победила, набрав 50,3% голосов во втором туре.

В апреле прошлого года Лессар-Терьен ушла в отставку всего через несколько месяцев после вступления в должность.

Отставка Лессар-Терьен вызвала шок в партии.

В сообщении, объясняющем причину ее ухода, она раскритиковала “небольшую команду профессионалов, тесно сплоченную вокруг” пресс-секретаря Габриэля Надо-Дюбуа.

В настоящее время обязанности временного пресс-секретаря исполняет член MNA Шербрук Кристин Лабри.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*