Руба Газал будет баллотироваться на пост представителя “Солидарности Квебека”

Руба Газал внесла свою кандидатуру в качестве кандидата на должность представителя “Солидарности Квебека”.

Компания Mercier MNA объявила об этом в среду утром в монреальском парке Ла Фонтен.

В ноябре прошлого года Газаль проиграла в борьбе за пост сопредседателя с отрывом в 0,6% от Эмилиз Лессар-Террьен, которая победила, набрав 50,3% голосов во втором туре.

В апреле прошлого года Лессар-Терьен ушла в отставку всего через несколько месяцев после вступления в должность.

Отставка Лессар-Терьен вызвала шок в партии.

В сообщении, объясняющем причину ее ухода, она раскритиковала “небольшую команду профессионалов, тесно сплоченную вокруг” пресс-секретаря Габриэля Надо-Дюбуа.

В настоящее время обязанности временного пресс-секретаря исполняет член MNA Шербрук Кристин Лабри.

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