Палатки снова будут разрешены на террасах улицы Пил после скандала, связанного с уик-эндом Гран-при

Мэр достиг соглашения после встречи с торговцами, что “при соблюдении норм пожарной безопасности, правил дорожного движения и стандартов, регулирующих основные работы по ремонту столетней инфраструктуры питьевого водоснабжения и канализации на улице Сент-Катрин Уэст”, террасы можно будет открыть – говорится в пресс-релизе города.
Инспекторы пожарной охраны Монреаля в один из самых оживленных вечеров в году закрыли несколько террас баров и ресторанов, сославшись на нарушение правил пожарной безопасности.
Власти города заявляют, что крытые террасы теперь смогут работать все лето.
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