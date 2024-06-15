Палатки снова будут разрешены на террасах улицы Пил после скандала, связанного с уик-эндом Гран-при

Мэр Монреаля Валери Плант подтвердила, что террасы на Пил, которые были внезапно закрыты во время уик-энда Гран-при, могут быть вновь открыты.

Мэр достиг соглашения после встречи с торговцами, что “при соблюдении норм пожарной безопасности, правил дорожного движения и стандартов, регулирующих основные работы по ремонту столетней инфраструктуры питьевого водоснабжения и канализации на улице Сент-Катрин Уэст”, террасы можно будет открыть – говорится в пресс-релизе города.

Инспекторы пожарной охраны Монреаля в один из самых оживленных вечеров в году закрыли несколько террас баров и ресторанов, сославшись на нарушение правил пожарной безопасности.

Власти города заявляют, что крытые террасы теперь смогут работать все лето.

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