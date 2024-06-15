Монреальский адмирал Нельсон

Рядом с мэрией нашего города высится помпезная колонна адмирала Нельсона – тоже почти копия лондонской. Адмирал, стоящий спиной к волнам. Нельсон начал службу на корабле, когда ему ещё не было 12 лет, а к 20 годам он уже стал капитаном.

Одна из самых известных в истории битв – Трафальгарская – принесла победу англичанам в схватке с испанским и французским флотом, но в ней был смертельно ранен и вскоре умер известнейший адмирал Нельсон. Именно для этой битвы он надел свой парадный мундир, по которому и был быстро узнан в той мясорубке, будучи при смерти. Эта победа спутала все планы Наполеона. Союзный флот был уничтожен, высадка в Англии стала невозможна, и разгром Великобритании откладывался на неопределённое время.

Лондон не торопился увековечить имя героя. Они и так были очень недовольны похоронами на государственном уровне простолюдина. Но тут впереди планеты всей оказался Монреаль. Да-да, наш любимый город!) А теперь интересная деталь! Как это ни покажется странным, но памятник был построен на средства франкоязычных граждан города. Они были слишком недовольны политикой Франции и Наполеона в частности, поэтому радовались победе англичан, и даже скинувшись, установили статую знаменитому адмиралу прямо в самом сердце нашего города, как раз напротив мэрии.

Но не все так хорошо с соседством у нашего Нельсона. Напротив – памятник антиподу Нельсона Воклену. Жан Воклен был одним из героев 7-летней войны за французские колонии и скромный, на фоне колонны Нельсона, памятник капитану фрегата «Атлант» стоит также на площади.

Два закоренелых антипода взирают друг на друга. А где? Правильно! На площади, носящей имя первооткрывателя Канады, мореплавателя, торговца пушниной, корсара Жака Картье.

Вот так угораздило нашего Нельсона стоять напротив врага на площади, носящей имя врага – француза. Как тут не вспомнить еще одного англичанина и не сказать: «Есть многое на свете, друг Горацио… Что и не снилось нашим мудрецам».

Кстати, старину Нельсона звали именно Горацио. Вот такая история. Да, это не Трафальгарская Площадь, и не Лондон. Но его отголоски есть и в нашем городе.

Кстати, о Нельсоне. Во время неудачного сражения при Санта-Крус-де-Тенерифе Горацио Нельсон получил тяжелое ранение в правую руку. Он потребовал у хирурга ампутировать руку как можно скорее и уже через полчаса вернулся к командованию операции. По возвращении он писал: «В одноруких адмиралах Англия не нуждается». Англия, однако, нуждалась в героях, и дома Нельсону оказали геройские почести. Через полтора года он снова командовал эскадрой в Средиземном море, и одержал блестящую победу при Абукире. У офицеров английского флота есть традиция не аплодировать, как обычно, двумя ладонями, а стучать по столу кулаком левой руки — в память об одноруком адмирале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.