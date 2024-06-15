Два замечательных квебекских стартапа ожидают значительного роста

Lead fox и We Chalet называют провинцию главным источником вдохновения и поддержки.

За последние несколько лет Квебек зарекомендовал себя как один из канадских центров высокотехнологичных инноваций. Компания Startup Montreal, которая поддерживает развитие стартапов в Квебеке, отмечает, что только в Монреале насчитывается более 2000 стартапов, и этот канадский город занимает второе место по объему финансирования, включая шесть из 10 самых активных компаний в стране. Квебек также является родиной многих интересных стартапов.

WeChalet – один из таких стартапов. Дэни Папино, основатель WeChalet, увидел, как Quebec помог его компании развить онлайн-платформу следующего поколения и добиться успеха. WeChalet был запущен в 2019 году как платформа, которая связывает путешественников с хозяевами, у которых есть недвижимость на природе, доступная для аренды. С момента своего создания он рос в геометрической прогрессии и сегодня быстро становится одной из самых популярных платформ такого рода в Квебеке.

Благодаря WeChalet коттеджный городок Квебека стал более доступным, чем когда-либо, что позволяет большему количеству людей наслаждаться идиллическими пейзажами, которые может предложить провинция. Компания помогает путешественникам, прибывающим в Квебек и находящимся в его пределах, экономить время и деньги, и заключила важное партнерство с Air Transat. Это партнерство позволяет стартапу предлагать недвижимость путешественникам, когда они покупают билеты на самолет, а следующим шагом для основателей является развитие компании на других канадских и международных территориях.

Папино говорит, что “двуязычие Квебека является большим преимуществом для туристов в Канаде, США и франкоязычной Европе”.

В заключение он говорит: “Я твердо верю, что у WeChalet есть потенциал стать ведущим сервисом бронирования недвижимости, в том числе и на международном уровне. Как флагманский бренд Квебека, такое достижение не только принесло бы процветание провинции и стране, но и продемонстрировало бы значительное влияние инновационных стартапов на создание рабочих мест, удержание талантов и технологический прогресс.

Другим примером активного сообщества технологических компаний в Квебеке является LeadFox. Маркетинговая платформа нового поколения использует преимущества автоматизации, чтобы сделать маркетинговые усилия более целенаправленными, отслеживаемыми и быстро реагирующими на насущные потребности сообщества. Автоматизированные коммуникации снимают основную нагрузку с маркетинга, позволяя профессионалам отрасли сосредоточиться на тех коммуникациях, которые действительно требуют участия человека.

Александр Сильвестр, директор по маркетингу LeadFox, видел, как компания помогает своим клиентам процветать, и этот успех, в свою очередь, принес пользу LeadFox.

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