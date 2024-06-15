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Новости Директора школ Квебека увольняются в беспрецедентных количествах
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Школа, просто школа. Фото в свободном доступе.

Директора школ Квебека увольняются в беспрецедентных количествах

Виктория Христова Июн 15, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Образование Комментарии к записи Директора школ Квебека увольняются в беспрецедентных количествах отключены 44 Просмотров

По данным Квебекской ассоциации директоров школ, насчитывающей 800 членов, количество директоров, увольняющихся из школ, в Квебеке достигает беспрецедентных показателей.

 

По словам представителей ассоциации, многие руководители с трудом справляются со своими обязанностями из-за значительного увеличения административных задач.

Они поделились некоторыми статистическими данными:

  •  3,5% ее членов находятся на больничном
  •  1,9% собираются выйти на пенсию в следующем году
  •  2% возвращаются к преподавательской деятельности, потому что в следующем году зарплата учителей будет выше, чем у заместителей директоров.

“Мы должны уметь делать то, что от нас требуется, а именно быть педагогическими лидерами. Мы должны обеспечить успех учащихся, и прямо сейчас у нас слишком много административных задач, которые, на мой взгляд, нам не следует выполнять”, – сказал Андре Бернье, вице-президент Квебекской ассоциации директоров школ.

“Мы должны работать с учителями, мы должны работать со студентами, чтобы быть уверенными в их успехе, и сейчас большинство наших задач носят административный характер”.

В течение следующих нескольких месяцев руководители будут вести переговоры о заключении коллективного договора.

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