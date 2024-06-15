Директора школ Квебека увольняются в беспрецедентных количествах

По словам представителей ассоциации, многие руководители с трудом справляются со своими обязанностями из-за значительного увеличения административных задач.
Они поделились некоторыми статистическими данными:
- 3,5% ее членов находятся на больничном
- 1,9% собираются выйти на пенсию в следующем году
- 2% возвращаются к преподавательской деятельности, потому что в следующем году зарплата учителей будет выше, чем у заместителей директоров.
“Мы должны уметь делать то, что от нас требуется, а именно быть педагогическими лидерами. Мы должны обеспечить успех учащихся, и прямо сейчас у нас слишком много административных задач, которые, на мой взгляд, нам не следует выполнять”, – сказал Андре Бернье, вице-президент Квебекской ассоциации директоров школ.
“Мы должны работать с учителями, мы должны работать со студентами, чтобы быть уверенными в их успехе, и сейчас большинство наших задач носят административный характер”.
В течение следующих нескольких месяцев руководители будут вести переговоры о заключении коллективного договора.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.