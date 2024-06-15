Большое скопление бездомных возле начальной школы Лонгей вызывает беспокойство

Родители и представители администрации начальной школы в Лонгее выражают обеспокоенность по поводу большого лагеря бездомных, расположенного на улице от школьной игровой площадки.

Лагерь был разбит возле начальной школы Ecole des Petits-Explorateurs на улице Бурасса в Вье-Лонгей около года, но директор школы Шанталь Фортен сказала, что за последние несколько недель палаточный городок увеличился в размерах.

В настоящее время в нем насчитывается от 20 до 30 палаток.

Фортин также заявил, что там были “инциденты” между бездомными и студентами, но не стал вдаваться в подробности, что именно было их причиной.

Лагерь был разбит на этом месте, потому что общественная организация при близлежащей церкви предоставляет услуги, включая питание.

Морис Ламуре, который прожил там два дня, рассказал телеканалу CTV News, что он находится в лагере, потому что невозможно найти жилье, которое он мог бы себе позволить.

“Конечно, я не хочу здесь жить”, – сказал он, добавив, что в ближайшие дни общественная организация поможет ему найти жилье.

“У меня нет выбора, потому что у меня нет денег на аренду”, – сказал он. “Знаете, квартира, 3 с половиной, стоит 1400 долларов, я не могу за это заплатить”.

Полиция ежедневно посещает это место, чтобы патрулировать район.

Мэр Лонгея Катрин Фурнье заявила, что она собирается сделать объявление об этом лагере на следующей неделе.

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