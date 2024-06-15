Члены пропалестинского лагеря говорят, что последнее предложение Макгилла “смехотворно”

Члены пропалестинского лагеря, которые с апреля занимают часть кампуса Университета Макгилла в центре Монреаля, говорят, что последнее предложение заведения далеко не соответствует тому, что необходимо, чтобы заставить их уехать.

Несколько групп, участвовавших в строительстве лагеря, выступили с совместным заявлением, в котором назвали последнее предложение “смехотворным” и “несущественным ответм” на их требования.

В понедельник McGill опубликовал новое предложение, которое включало в себя решение пересмотреть свои инвестиции в производителей оружия и объявить амнистию протестующим студентам.

Университет заявил, что он также предложил раскрыть информацию о дополнительных инвестициях, включив в нее активы на сумму менее 500 000 долларов, и поддержать палестинских студентов, переехавших сюда в результате войны в секторе Газа.

Члены лагеря говорят, что администрация продолжает откладывать принятие существенных мер по отчуждению активов и что последнее предложение университета не содержит конкретного плана по разрыву связей с израильскими учреждениями.

Они говорят, что их требования просты и начинаются с немедленного перераспределения средств, полученных от инвестиций в компании, связанные с израильскими военными.

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