Члены пропалестинского лагеря говорят, что последнее предложение Макгилла “смехотворно”

Несколько групп, участвовавших в строительстве лагеря, выступили с совместным заявлением, в котором назвали последнее предложение “смехотворным” и “несущественным ответм” на их требования.
В понедельник McGill опубликовал новое предложение, которое включало в себя решение пересмотреть свои инвестиции в производителей оружия и объявить амнистию протестующим студентам.
Университет заявил, что он также предложил раскрыть информацию о дополнительных инвестициях, включив в нее активы на сумму менее 500 000 долларов, и поддержать палестинских студентов, переехавших сюда в результате войны в секторе Газа.
Члены лагеря говорят, что администрация продолжает откладывать принятие существенных мер по отчуждению активов и что последнее предложение университета не содержит конкретного плана по разрыву связей с израильскими учреждениями.
Они говорят, что их требования просты и начинаются с немедленного перераспределения средств, полученных от инвестиций в компании, связанные с израильскими военными.
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