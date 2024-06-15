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Квебек выделяет 200 миллионов долларов на поддержку сельскохозяйственных производителей, испытывающих трудности

Степан Артемьевский Июн 15, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Комментарии к записи Квебек выделяет 200 миллионов долларов на поддержку сельскохозяйственных производителей, испытывающих трудности отключены 34 Просмотров

Борясь с катастрофическими погодными явлениями прошлым летом и стремительным ростом эксплуатационных расходов, сельскохозяйственные производители наконец-то получили помощь, о которой они просили у Квебека.

 

Министр сельского хозяйства Андре Ламонтань объявил в четверг в Монтежи, что правительство провинции выделит 200 миллионов долларов на различные инициативы по поддержке производителей.

С одной стороны, эта помощь предназначена для противодействия разрушительным последствиям погодных условий, которые вызвали наводнения на юго-западе Квебека и засуху в Абитиби-Темискаменге прошлым летом.

Это также окажет финансовую поддержку производителям, чьи издержки резко возросли из-за пандемии.

Одна из программ также призвана защитить их от растущих процентных ставок, которые сильно ударят по сектору, поскольку сельское хозяйство требует значительных инвестиций.

Квебек также объявляет о значительных административных послаблениях, что является давним требованием производителей.

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