Квебек выделяет 200 миллионов долларов на поддержку сельскохозяйственных производителей, испытывающих трудности

Министр сельского хозяйства Андре Ламонтань объявил в четверг в Монтежи, что правительство провинции выделит 200 миллионов долларов на различные инициативы по поддержке производителей.
С одной стороны, эта помощь предназначена для противодействия разрушительным последствиям погодных условий, которые вызвали наводнения на юго-западе Квебека и засуху в Абитиби-Темискаменге прошлым летом.
Это также окажет финансовую поддержку производителям, чьи издержки резко возросли из-за пандемии.
Одна из программ также призвана защитить их от растущих процентных ставок, которые сильно ударят по сектору, поскольку сельское хозяйство требует значительных инвестиций.
Квебек также объявляет о значительных административных послаблениях, что является давним требованием производителей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.