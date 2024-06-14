Молодые домовладельцы чаще испытывают финансовые трудности согласно опросу.

Примерно шесть из десяти канадцев, имеющих ипотечный кредит, испытывают финансовые трудности, причем у молодых домовладельцев эта проблема ощущается острее .

Согласно новому опросу компании Leger, 68% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет, имеющих ипотечный кредит, заявили, что испытывают сильный или в некоторой степени финансовый стресс из-за своих ипотечных кредитов, по сравнению с 62% среди всех домовладельцев.

На прошлой неделе Банк Канады снизил свою ключевую процентную ставку, предложив некоторые послабления заемщикам.

Четверо из 10 канадцев, опрошенных Leger, заявили, что, по их мнению, Банку Канады следует проявлять осторожность при снижении процентных ставок, но треть опрошенных считает, что это происходит недостаточно быстро.

Респонденты из семей, зарабатывающих более 100 000 долларов в год, с большей вероятностью заявили, что поддерживают осторожность центрального банка.

Хотя резкий рост процентных ставок привел к тому, что инфляция приблизилась к целевому уровню в два процента, установленному Банком Канады, это оказало давление на канадские домохозяйства и оказало давление на экономику.

Среди респондентов, имеющих ипотечные кредиты, 77% имеют фиксированную процентную ставку.

Из тех, у кого есть ипотечные кредиты с фиксированной процентной ставкой, 43% заявили, что их ипотека может быть продлена в этом или следующем году.

Две трети респондентов, чьи ипотечные кредиты могут быть продлены в ближайшие два года, заявили, что планируют оформить ипотеку с фиксированной процентной ставкой. Более молодые респонденты с большей вероятностью заявили, что выберут плавающую ставку.



Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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