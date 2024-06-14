Музыка Рахманинова под сводами монреальского собора

Сегодня я хочу рассказать вам об одном хоре. Хоре, который родился и вовсю уже подрастает и набирается мощи и сил в нашем с вами Монреале.

Начну, как водится, с истоков. 2020 год от Рождества Христова. В мире свирепствует пандемия, по милости которой закрыто все – театры, кинотеатры, концертные залы, музеи… Все те заведения, без которых культурному человеку, ну просто – никак.

А ведь если перед человеком закрывается она дверь, он просто обязан найти другую, открытую. Ну, или открывающуюся в крайнем случае. И вот нашей с вами замечательной соотечественнице подкинули потрясающую идею: «А не собрать ли тебе хор? А не разучивать ли с желающими петь, классику?» Ну, наш-то человек, он запрягает долго, а вот потом…

«Потом» случилось как-то сразу. Собрались 10 человек – поющих, готовых петь, готовых быть хористами. Но вот где репетировать? И с кем?

Тут-то и активировалась житейская мудрость: «Если Бог попустил чему-то быть, Он поможет и развить». Нашелся молодой дирижер, которому нужно было и опыта набираться, и своей командой обзаводиться. И интересы пересеклись. Сначала репетиции были еженедельными, потом – дважды в месяц. И уже летом 2023 года, ровно год тому назад, был дан первый большой публичный концерт. В хоре, замечу, к тому времени было уже 22 человека.

Никакой музыки, никакого аккомпанемента – лишь дирижер и аккапельное пение под сводами собора! В программе – произведения Мендельсона и Листа, Брамса и Рахманинова. Последнего, кстати, всегда требуют на «Бис»!

В ближайшую субботу – второй большой концерт, на который я и хочу всех вас пригласить! Вход – практически бесплатный. Но если вы решите пожертвовать небольшую сумму, которая покроет расходы певчих, Вам будут благодарны!

Приходите! Ведь единственное, что остается актуальным во все времена – это классика, храмы и настоящее искусство!

Да, кстати, если вы поете и хотите присоединиться к этому замечательному хору – позвоните по номеру телефона, указанному на афише! У вас есть все шансы проснуться знаменитостью!

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