Quebecor подает жалобу в Бюро по защите конкуренции на соглашение между Loblaw и Glentel

Компания Quebecor Inc. сообщает, что подала жалобу в Бюро по защите конкуренции на соглашение между Loblaw и операторами беспроводной связи Bell и Rogers через их совместное предприятие Glentel.

Компания заявляет, что сделка предоставит Bell и Rogers эксклюзивные права на продажу товаров в киосках мобильных магазинов и исключит Freedom Mobile из 180 продуктовых магазинов, принадлежащих Loblaw.

Исполнительный директор Quebecor Пьер Карл Пеладо (Pierre Karl Peladeau) говорит, что соглашение между Loblaw и Glentel скрывает попытку доминирующих игроков на телекоммуникационном рынке помешать конкуренции.

В настоящее время на веб-сайте магазина мобильной связи представлены планы для продажи от всех четырех основных канадских операторов или их дочерних компаний.

В письме от 9 мая министру промышленности Франсуа-Филиппу Шампаню Пеладо сказал, что компания Loblaw описала этот шаг как обычное решение в отношении своих поставщиков, но он назвал это “стратегией, направленной на исключение некоторых поставщиков в пользу Glentel”.

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