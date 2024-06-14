CDPQ предлагает 3-ю линию общественного транспорта Квебек-Левис

Центр развития и размещения Квебека (CDPQ) предлагает третью линию связи Квебек-Сити -Леви в виде туннеля под рекой Святого Лаврентия, предназначенного исключительно для трамвайной линии.

Управляющий CDPQ опубликовал в среду 140-страничный отчет, в котором поддержал предложение министра транспорта Женевьев Гильбо, которая прошлой весной отказалась от идеи третьей дорожной ветки в пользу проекта только для общественного транспорта.

После того, как прошлой осенью Талон проиграл на выборах Квебекской партии (PQ), правительство коалиции “Авенир Квебек” (CAQ) обратилось к CDPQ с просьбой изучить пути улучшения транспортного сообщения в Квебеке.

План CITÉ, предложенный в среду CDPQ, представляет собой “глобальное и структурированное видение улучшения мобильности в столичном сообществе Квебека на период с 2025 по 2035 год”, – говорится в отчете.

Он насчитывает в общей сложности 95 км новых тоннелей, предназначенных для общественного транспорта, и не рекомендует использовать шоссе Квебек-Сити-Леви для этих целей.

“В конечном счете, проект предусматривает две новые трамвайные линии, соединяющие Квебек и его центральные районы с востока на запад и север”, – отмечается в нем.”Общая протяженность этих трамвайных линий составит 28 км, и они будут включать около 40 универсально доступных станций, которые будут открыты 20 часов в сутки с высокой частотой обслуживания”.

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