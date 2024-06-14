Подана жалоба по этическим вопросам на судью, который оспаривал закон Квебека о языках

Правозащитная группа обвиняет судью Квебека в политизации судов после того, как он оспорил конституционность закона провинции о языках , который требует немедленного перевода на французский язык судебных решений на английском языке .

Некоммерческая организация Droits Collectifs Québec (DCQ) заявляет, что судья суда Квебека Деннис Галиатсатос своим решением в прошлом месяце ввел себя в конфликт интересов, заявив, что он нарушил три статьи Кодекса судейской этики.

На прошлой неделе Окружной прокурор подал официальную жалобу по этическим вопросам в судебный совет Квебека, Совет магистратуры. 17 мая судья Галиатсатос в своем 17–страничном постановлении выразил обеспокоенность по поводу того, что поправка к франкоязычной хартии Квебека приведет к “неоправданным задержкам“ судебных процессов, проводимых на английском языке, из-за нового требования о переводе решений на английский язык “немедленно и без промедления“.

Согласно постановлению, поправка должна была вступить в силу 1 июня 2024 года, но его решение сделало ее “неработоспособной“, поскольку это замедлило бы судебный процесс для англоязычных.

Он поднял этот вопрос перед началом судебного процесса, который он курирует в отношении Кристин Прайд, англоязычной женщины, которую в настоящее время судят по обвинению в опасном вождении, нарушении правил вождения и преступной халатности в связи со смертью велосипедистки Ирен Дехем в 2021 году.

“Если в этом деле и есть что-то неконституционное, так это активистское, политическое решение суда критиковать законы, принятые парламентом Квебека, даже без просьбы какой-либо партии“, – заявил исполнительный директор DCQ Этьен–Алексис Буше в заявлении на их веб-сайте.

“Это отрицание разделения властей и роли судов в нашем гражданском праве Квебека, роль которых заключается в применении, а не в принятии законов“.

Галиатсатос сказал, что перевод судебных решений может занять недели или месяцы, и введение этого нового требования в Квебеке может вынудить англоговорящих ждать дольше, чем тех, кого судят по–французски.

Однако в жалобе Буше, поданной 5 июня, он обвинил судью в том, что он вышел за “рамки закона“ и пренебрег “пределами полномочий своей судебной должности“.

Он также выразил несогласие с решением Галиацатоса по этому вопросу самостоятельно, а не после того, как об этом заявила какая-либо из сторон по делу Прайда.

“Судья Денис Галиацатос, таким образом, вновь поставил себя, если не намеренно, то, по крайней мере, фактически, в ситуацию конфликта интересов и пристрастности, стирая грань между судьей и стороной“, – говорится в жалобе.

“Судьи никоим образом не стоят выше закона. Он не обладает врожденной властью выступать в качестве инспектора конституционной законности законов Квебека; тем более до того, как они вступят в силу, объявлять их недействительными по собственной инициативе, во имя конституционной системы Канады; и еще меньше – когда стороны прямо просят его об этом. не делать этого“.

Судебный совет Квебека заявил, что не может комментировать конкретные жалобы, которые находятся на ранней стадии рассмотрения.

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