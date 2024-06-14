Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Подана жалоба по этическим вопросам на судью, который оспаривал закон Квебека о языках
Cour
Зал заседаний суда в городе Квебек.

Подана жалоба по этическим вопросам на судью, который оспаривал закон Квебека о языках

Виктория Христова Июн 14, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Французский язык Комментарии к записи Подана жалоба по этическим вопросам на судью, который оспаривал закон Квебека о языках отключены 93 Просмотров

Правозащитная группа обвиняет судью Квебека в политизации судов после того, как он оспорил конституционность закона провинции о языках, который требует немедленного перевода на французский язык судебных решений на английском языке.

 

Некоммерческая организация Droits Collectifs Québec (DCQ) заявляет, что судья суда Квебека Деннис Галиатсатос своим решением в прошлом месяце ввел себя в конфликт интересов, заявив, что он нарушил три статьи Кодекса судейской этики.

На прошлой неделе Окружной прокурор подал официальную жалобу по этическим вопросам в судебный совет Квебека, Совет магистратуры. 17 мая судья Галиатсатос в своем 17страничном постановлении выразил обеспокоенность по поводу того, что поправка к франкоязычной хартии Квебека приведет к неоправданным задержкам судебных процессов, проводимых на английском языке, из-за нового требования о переводе решений на английский язык немедленно и без промедления.

Согласно постановлению, поправка должна была вступить в силу 1 июня 2024 года, но его решение сделало ее неработоспособной, поскольку это замедлило бы судебный процесс для англоязычных.

Он поднял этот вопрос перед началом судебного процесса, который он курирует в отношении Кристин Прайд, англоязычной женщины, которую в настоящее время судят по обвинению в опасном вождении, нарушении правил вождения и преступной халатности в связи со смертью велосипедистки Ирен Дехем в 2021 году.

Если в этом деле и есть что-то неконституционное, так это активистское, политическое решение суда критиковать законы, принятые парламентом Квебека, даже без просьбы какой-либо партии, заявил исполнительный директор DCQ ЭтьенАлексис Буше в заявлении на их веб-сайте.

Это отрицание разделения властей и роли судов в нашем гражданском праве Квебека, роль которых заключается в применении, а не в принятии законов.

Галиатсатос сказал, что перевод судебных решений может занять недели или месяцы, и введение этого нового требования в Квебеке может вынудить англоговорящих ждать дольше, чем тех, кого судят пофранцузски.

Однако в жалобе Буше, поданной 5 июня, он обвинил судью в том, что он вышел за рамки закона и пренебрег пределами полномочий своей судебной должности.

Он также выразил несогласие с решением Галиацатоса по этому вопросу самостоятельно, а не после того, как об этом заявила какая-либо из сторон по делу Прайда.

Судья Денис Галиацатос, таким образом, вновь поставил себя, если не намеренно, то, по крайней мере, фактически, в ситуацию конфликта интересов и пристрастности, стирая грань между судьей и стороной, говорится в жалобе.

Судьи никоим образом не стоят выше закона. Он не обладает врожденной властью выступать в качестве инспектора конституционной законности законов Квебека; тем более до того, как они вступят в силу, объявлять их недействительными по собственной инициативе, во имя конституционной системы Канады; и еще меньше когда стороны прямо просят его об этом. не делать этого.

Судебный совет Квебека заявил, что не может комментировать конкретные жалобы, которые находятся на ранней стадии рассмотрения.

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*