Селин Дион говорит, что симптомы ее болезни сохранялись в течение многих лет: “Я должна была остановиться”

Селин Дион говорит, что в течение многих лет испытывала ужасные проблемы со здоровьем и решила публично рассказать о своей редкой болезни, ибо бремя лжи поклонникам о ее состоянии стало “непосильным”.

Канадская суперзвезда рассказала о своем неврологическом расстройстве, изменившем ее жизнь, в интервью Ходу Котб на канале NBC, сказав, что ей следовало прекратить выступления раньше, чтобы выяснить, в чем дело.

56-летняя певица говорит, что впервые начала замечать симптомы синдрома скованного человека во время своего мирового турне Taking Chances в 2008 году, когда ее голос прерывался во время концертов в Германии, а тело стало более жестким.

Дион говорит, что она и ее команда молчали об этом, потому что не знали, что происходит с ее здоровьем.

Дион потребовалось более десяти лет обследований и лечения, чтобы получить официальный диагноз “синдром скованного человека” – прогрессирующее заболевание, которое приводит к ригидности мышц и болезненным спазмам.

Селин говорит, что в декабре 2022 года она наконец-то поделилась своим диагнозом со всем миром, потому что чувствовала, что “лжет” людям, которые привели ее туда, где она находится сегодня.

Она рассказала, что ее организм подводил ее, в то время как ее муж Рене Анжелил умирал от рака, а она пыталась растить их детей.

Ее состояние стало настолько тяжелым, что в какой-то момент у нее “сломались ребра” от спазмов, сказала Дион.

“Мне следовало остановиться, потратить время на то, чтобы разобраться в этом”.

Но певица клянется вернуться на сцену, даже если ей придется “ползти”.

“Я Селин Дион, сегодня мой голос будет услышан впервые, и не только потому, что я должна или потому, что мне это нужно. Это потому, что я хочу этого и мне этого не хватает”, – сказала она.

Премьера документального фильма о ее борьбе со здоровьем “Я есть: Селин Дион” состоится 25 июня на канале Prime Video.

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