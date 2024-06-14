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yandex.ru

Число магазинных краж в Монреале и по всей стране растет

Виктория Христова Июн 14, 2024 Криминал, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Число магазинных краж в Монреале и по всей стране растет отключены 82 Просмотров

Число краж в Монреале растет, и новые данные полиции (SPVM) показывают, что за последние пять лет эта проблема стала все более серьезнойКоличество магазинных и карманных краж резко возросло, и, по данным совета розничной торговли Квебека, дело не только в том, что люди воруют больше, но и в том, что то, что они берут, стоит дороже.

 

Количество краж и суммы ущерба выросли как минимум на 50%, сказал Норман Шеннон, помощник менеджера Marche Esposito.

Продуктовый магазин в NDG требует, чтобы покупатели оставляли свои сумки в передней части магазина, чтобы покупатели ничего не спрятали в них, но часто кражи совершаются все равно. И часто, когда речь заходит о вине, такие люди заходят трижды, чтобы попробовать его”, говорит Шеннон. “Они просто заходят и быстро уходят. С мясом – та же история.

Совет по розничной торговле Квебека (CQCD) сообщил, что ежегодно в магазинах воруют товаров почти на 2 миллиарда долларов, и чаще всего воры выбирают в качестве мишени дорогостоящие товары, такие как компьютеры и даже – ювелирные украшения. Количество магазинных краж на рыночную стоимость более 5000 долларов – увеличилось, сказал генеральный директор CQCD Дэмиен Сайлс.

Полиция Монреаля заявила, что инфляция сыграла свою роль. Рост стоимости жизни и финансовая неопределенность, возможно, подтолкнули некоторых людей к совершению краж, говорится в сообщении SPVM.

CQCD согласен с этим, отмечая, что ставки по ипотеке и прожиточному минимуму высоки. Сейчас все дорого, сказал Сайлес.

Совет по розничной торговле (retail council) заявил, что в дополнение к дороговизне товаров грабители могут быть агрессивными, что может шокировать или травмировать сотрудников; в таких ситуациях у компаний часто нет способов противостоять грабежу.

Это довольно опасно, когда никогда не знаешь, кто они и с кем имеешь дело, сказал Шеннон. Это ежедневный риск, который, по словам ритейлеров, растет.

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