Число магазинных краж в Монреале и по всей стране растет

Число краж в Монреале растет , и новые данные полиции ( SPVM ) показывают , что за последние пять лет эта проблема стала все более серьезной . Количество магазинных и карманных краж резко возросло , и , по данным совета розничной торговли Квебека , дело не только в том, что люди воруют больше , но и в том, что то, что они берут , стоит дороже .

“Количество краж и суммы ущерба выросли как минимум на 50%“, – сказал Норман Шеннон, помощник менеджера Marche Esposito.

Продуктовый магазин в NDG требует, чтобы покупатели оставляли свои сумки в передней части магазина, чтобы покупатели ничего не спрятали в них, но часто кражи совершаются все равно. “И часто, когда речь заходит о вине, такие люди заходят трижды, чтобы попробовать его”, – говорит Шеннон. “Они просто заходят и быстро уходят. С мясом – та же история“.

Совет по розничной торговле Квебека (CQCD) сообщил, что ежегодно в магазинах воруют товаров почти на 2 миллиарда долларов, и чаще всего воры выбирают в качестве мишени дорогостоящие товары, такие как компьютеры и даже – ювелирные украшения. “Количество магазинных краж на рыночную стоимость более 5000 долларов – увеличилось“, – сказал генеральный директор CQCD Дэмиен Сайлс.

Полиция Монреаля заявила, что инфляция сыграла свою роль. “Рост стоимости жизни и финансовая неопределенность, возможно, подтолкнули некоторых людей к совершению краж“, – говорится в сообщении SPVM.

CQCD согласен с этим, отмечая, что ставки по ипотеке и прожиточному минимуму высоки. “Сейчас все дорого“, – сказал Сайлес.

Совет по розничной торговле (retail council) заявил, что в дополнение к дороговизне товаров грабители могут быть агрессивными, что может шокировать или травмировать сотрудников; в таких ситуациях у компаний часто нет способов противостоять грабежу.

“Это довольно опасно, когда никогда не знаешь, кто они и с кем имеешь дело“, – сказал Шеннон. Это ежедневный риск, который, по словам ритейлеров, растет.

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