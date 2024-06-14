Полиция Квебека проводит рейды по борьбе с наркотиками на Южном побережье Монреаля

Полиция находилась в Сен-Жан-Батист-де-Рувиле, Мон-Сент-Илере, Белуэе и Сен-Матье-де-Белуэе, а также в Монреале в рамках четвертого этапа расследования, начатого в декабре 2022 года.
Для проведения поисков задействовано более 100 сотрудников полиции.
В мае в регионе Монтережи, к югу от Монреаля, были проведены еще три операции.
Региональные подразделения по борьбе с наркотиками состоят из сотрудников различных полицейских подразделений и направлены на борьбу с организованной преступностью во всех регионах Квебека.
В начале 1980х годов основной мотобандой в Квебеке был мотоклуб сторонников превосходства белой расы под предводительством Мориса Буше и Сальваторе Каззета, именно они были доминирующей криминальной группой Пон-О-Трембле.
Разлад между ними произошёл во время Ленноксвилльской бойни в 1985 году, Каззета поклялся никогда больше не работать с Ангелами Ада и основал Рок Машин в 1986 году со своим братом Джованни.
Буше, напротив, отсидев 40 месяцев за изнасилование шестнадцатилетней девушки, был впечатлён Ленноксвилльской бойней, которая показала ему, что Ангелы достаточно жестоки в его понимании и он пошёл к ним, вскоре став лидером Квебекского отделения.
Война началась, когда Ангелы Ада Квебека предприняли действия по установлению монополии на уличные продажи наркотиков в провинции в 1993 году.
Ангелы Ада впервые появились в Квебеке в 1977 году, но группа была очень ослаблена Ленноксвилльской бойней 24 марта 1985 года, когда пятеро членов чартера Ангелов в Лавале были убиты своими же.
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