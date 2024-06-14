Патрульный полиции Монреаля пострадал в результате столкновения автомобилей

Сотрудник полиции Монреаля (SPVM) находится в больнице после столкновения патрульной машины с автомобилем в районе Мерсье-Хочелага-Мезоннев в Ист-Энде.

Инцидент произошел в среду в 1:20 ночи на пересечении бульвара Пи-X и улицы Шербрук.

“Пострадал один человек, это был офицер полиции”, – сказала Вероник Дюбук, представитель полиции Монреаля. “Он был доставлен в больницу. У него, вероятно, травмы головы, но мы не знаем, сотрясение ли это”.

Другой полицейский, находившийся в машине, возможно, получил травму руки, добавляет Дюбук.

83-летний водитель и 75-летний пассажир другого транспортного средства не пострадали.

В настоящее время проводится расследование, направленное на установление обстоятельств, приведших к аварии.

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