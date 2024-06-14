Полиция Лаваля опубликует обновленную информацию о расследовании утечки данных Дежарден

Утечка данных произошла в Дежардене

Полицейская служба Лаваля сообщает, что в среду днем проводит пресс-конференцию, связанную с массовой утечкой персональных данных в Дежардене.

Ожидается, что будут опубликованы обновленные данные о расследовании утечки данных.

В 2019 году компания Desjardins, предоставляющая финансовые услуги в Квебеке, стала жертвой утечки данных, которая затронула личные данные более 4,2 миллионов человек.

Скомпрометированные данные включали имена, адреса, даты рождения, номера социального страхования, электронные письма и информацию о транзакциях.

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