День переезда: утилизируйте свои старые холодильники и кондиционеры ответственно

В связи с ежегодным Днем переезда, который случается в Квебеке 1 июля, и тысячи жителей переезжают по другим адресам, экологические организации напоминают о необходимости ответственно утилизировать старые холодильники и любую холодильную технику.

Эти предметы не следует оставлять на тротуарах в качестве мусора, поскольку они содержат парниковые газы, которые нуждаются в надлежащей переработке.

Жюль Фуази Лапуант из некоммерческой организации Go Recycle подчеркнул воздействие брошенных холодильников на окружающую среду.

“У нас есть семь приборов, что эквивалентно примерно семи тоннам парниковых газов”, – объяснил он, указывая на груду выброшенных холодильников. “Все углекислые газы, которые содержатся в них, в зависимости от установки, дают от 1,5 тонн эквивалента парниковых газов”.

Фуази Лапуэнт отметил, что сезон переездов приводит к тому, что тысячи холодильников и кондиционеров остаются на углах улиц Квебека, что способствует загрязнению атмосферы.

“Озоноразрушающие вещества и парниковые газы, весь углерод, который находится внутри, а также, например, в пенопласте в холодильниках, все они будут переработаны в Квебеке, а также отходы, которые они содержат, будут вывезены со свалок. При правильной утилизации, разумеется”, – добавил он.

Он призвал жителей привезти свою старую бытовую технику в один из 330 экоцентров Квебека для надлежащей утилизации.

Важно перерабатывать “морозильные камеры, диспенсеры для воды, кондиционеры, осушители воздуха в экоцентрах, а не выбрасывать их на обочину дороги”, – добавил Фуази Лапуэнт.

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