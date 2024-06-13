Квебекский медицинский колледж отзывает лицензию врача скорой медицинской помощи за ложь в резюме

У врача отделения неотложной помощи больницы Флери в Монреале была отозвана лицензия после того, как Медицинский колледж установил, что он сказал неправду о своем прошлом обучении в Соединенных Штатах.

Санджив Сирпал был принят в Колледж врачей в апреле 2019 года и начал работать в центре здравоохранения и социальных услуг Северного Монреаля (CIUSSS du Nord de l’Ile de Montreal).

В постановлении от 11 октября говорится, что Сирпал утаил информацию о своем неправомерном поведении в прошлом и отрицательных рекомендациях о своей предыдущей карьере при получении разрешения на практику в качестве специалиста по семейной медицине в провинции.

В судебном решении, написанном президентом колледжа Дэниелом И. Лордом и докторами Лизой Кассон и Раджой Тамаз, говорится, что Сирпал дал ложные ответы на ряд вопросов о своих прошлых академических нарушениях и что он “скрывал проблемные аспекты своего пребывания в различных американских университетах”.

“Эти ответы, в отличие от тех, которые он позже включит в свою регистрационную форму колледжа, демонстрируют, что респондент долгое время испытывал недостаток прозрачности в отношениях с властями, управляющими медицинской профессией”, – говорится в документе.

В решении говорится, что Сирпал был уволен из Университета Майами после обвинений в ненадлежащем поведении и возникновения этических проблем.

Сирпал, говорится в документе, “рассматривает это как проблему этнической дискриминации”.

Документы свидетельствуют о том, что он не раскрыл эту информацию при поступлении в аспирантуру по биохимии и молекулярной биологии в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе. Позже он был исключен из этого университета.

“Хотя он признает существование межпрофессиональных трений, респондент объясняет, что он не защитил докторскую диссертацию в Университете Джона Хопкинса, поскольку принял решение оставить программу, чтобы сосредоточиться на своем медицинском образовании, которое лучше удовлетворяло его интерес к научным вопросам”, – говорится в документе.

В анкете Медицинского колледжа на вопрос, был ли он признан виновным в ненадлежащем поведении в учебном заведении высшего образования, Сирпал ответил “нет”.

Адвокат Сирпала утверждает в документе, что он ответил на вопросы о регистрации колледжа “в меру своих знаний” и что “его нельзя обвинить в том, что он плохо проанализировал анкету”.

Однако заявитель утверждает, что “он систематически скрывал факты, которые потенциально могли повлиять на его принятие в Орден, и своими ответами демонстрировал умственную ограниченность”.

В судебном решении говорится, что он “сознательно” предоставил Квебекскому медицинскому колледжу “неточную информацию о своих выходках в различных кампусах американских университетов”.

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