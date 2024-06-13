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Экономика Недвижимость Не ждите “идеальной рыночной конъюнктуры” при покупке жилья
фото: https://mir24.tv/

Не ждите “идеальной рыночной конъюнктуры” при покупке жилья

Olga Ouspenski Июн 13, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Не ждите “идеальной рыночной конъюнктуры” при покупке жилья отключены 23 Просмотров

В прошлую среду Банк Канады понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, объявив о первом снижении более чем за четыре года и подарив надежду семьям, выплачивающим ипотеку.

Глава банка Тифф Маклем в заявлении заявила, что разумно ожидать дальнейшего снижения ставок, но предупредила, что это далеко не гарантия.
Генеральный директор и президент Community Savings Credit Union Майк Шиллинг. сказал, что решение центрального банка может привести к снижению ставок по ипотечным кредитам для 2,2 миллионов канадцев, которые планируют продлить их в 2024 и 2025 годах. Базовая ставка удерживалась на уровне пяти процентов с июля прошлого года.

“Если у вас ипотека с плавающей процентной ставкой, я думаю, вы увидите, что ваша ставка довольно быстро снизится. “, – сказал он, добавив, что заемщики с фиксированными ставками также должны почувствовать разницу, когда придет время продлевать кредит.

Но для тех, кто ждет подходящего момента — или очередного снижения ставок — чтобы выйти на рынок жилья, Шиллинг предлагает совет, который, по его словам, сработал в его случае.

“Есть старая поговорка, что единственное подходящее время для покупки недвижимости было 20 лет назад или сегодня”, – сказал он. “И я сам обычно придерживаюсь этого”.
Шиллинг говорит, что покупка жилья – это глубоко личное решение, на которое влияет множество факторов, включая финансовые возможности заемщиков, их гибкость и возраст или этап жизни.

“Вам нужно подумать о том, что произойдет, если стоимость   жилья возрастет в будущем. Насколько стабилен ваш доход? Сможете ли вы когда-нибудь стать собственником своего жилья? ”  сказал он.

“Люди попадают в ловушку, думая об этом исключительно как об инвестициях, но это место, где мы живем… и есть реальные человеческие факторы, которые необходимо учитывать”.

Шиллинг предупреждает, что существуют и другие факторы, влияющие на цены на жилье, в разных городах Квебека они разные. К ним могут относиться увеличение численности местного населения и нехватка жилья, что может привести к росту стоимости жилья независимо от базовой процентной ставки.

“Существует множество других факторов, помимо процентных ставок, поэтому при принятии этого важного решения важно получить правильный совет”.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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