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Новости Кто станет лидером либеральной партии Квебека? Чарльз Миллиард покидает свой пост
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Кто станет лидером либеральной партии Квебека? Чарльз Миллиард покидает свой пост

Степан Артемьевский Июн 13, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Политика Комментарии к записи Кто станет лидером либеральной партии Квебека? Чарльз Миллиард покидает свой пост отключены 25 Просмотров

Чарльз Миллиард, которого многие считают кандидатом в лидеры Либеральной партии Квебека (PLQ), в следующем месяце покинет пост президента и генерального директора Федерации торговых палат Квебека (FCCQ).

 

FCC сделала заявление во вторник утром, заявив, что Миллиард заявил о своем намерении посвятить себя другим профессиональным проектам.

В своем заявлении Миллиард поблагодарил всех своих коллег, заявив, что жизнь подталкивала его к другим путям, не уточнив, к каким именно.

Председатель правления и генеральный директор официально уйдет в отставку 1 июля и будет давать указания своему преемнику до 31 августа.

Миллиард один из кандидатов, которые рассматриваются на пост лидера Либеральной партии. Официально предвыборная гонка начнется в январе.

На последнем генеральном совете PLQ, состоявшемся в конце мая, несколько либералов, включая молодых активистов, высоко оценили качества Миллиарда.

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