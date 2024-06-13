Кто станет лидером либеральной партии Квебека? Чарльз Миллиард покидает свой пост

Чарльз Миллиард , которого многие считают кандидатом в лидеры Либеральной партии Квебека ( PLQ ) , в следующем месяце покинет пост президента и генерального директора Федерации торговых палат Квебека ( FCCQ ) .

FCC сделала заявление во вторник утром, заявив, что Миллиард “заявил о своем намерении посвятить себя другим профессиональным проектам“.

В своем заявлении Миллиард поблагодарил всех своих коллег, заявив, что “жизнь подталкивала его к другим путям“, не уточнив, к каким именно.

Председатель правления и генеральный директор официально уйдет в отставку 1 июля и будет давать указания своему преемнику до 31 августа.

Миллиард – один из кандидатов, которые рассматриваются на пост лидера Либеральной партии. Официально предвыборная гонка начнется в январе.

На последнем генеральном совете PLQ, состоявшемся в конце мая, несколько либералов, включая молодых активистов, высоко оценили качества Миллиарда.

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