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Новости “Просто скажите мне, что это тупик”: женщина из Нью-Йорка разочарована расследованием кражи автомобиля
Парковка около аэропорта

“Просто скажите мне, что это тупик”: женщина из Нью-Йорка разочарована расследованием кражи автомобиля

Степан Артемьевский Июн 13, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 42 Просмотров

Жительница НьюЙорка сомневается, сможет ли она когда-нибудь летать из Монреаля после того, как ее автомобиль был украден со стоянки в аэропорту. Она  говорит, что полиция почти ничего не делает, чтобы помочь ей найти его.

 

Сельма Медедович приехала в Монреаль в прошлую среду, чтобы вылететь из международного аэропорта Трюдо. Когда она вернулась сюда четыре дня спустя, ее Toyota Highlander 2023 года выпуска там не было. Ощущение было ужасное, сказала Медедович, которая обратилась за помощью в полицию Монреаля.

Когда она позвонила в Toyota, компания смогла найти ее Highlander и сообщить о его местонахождении в полицию, но Медедович сказала, что, по ее мнению, полиция, похоже, не заинтересована в его поиске. Они сказали: Да, ваша машина где-то в порту.  Это в одном из контейнеров. Мы не знаем, что это за контейнер, поэтому мы туда не пойдем, сказала она.

Полиция уже вмешивалась в дела порта Монреаля, изымая сотни угнанных автомобилей. В электронном письме для CTV News полиция Монреаля заявила, что не комментирует конкретные случаи, но добавила, что серьезно относится к проблеме угона автотранспортных средств.

С тех пор, по словам Медедович, она не получала никаких известий от полиции и сомневается, что они чтолибо предпримут. Просто скажите мне, что это тупик, сказала она. Согласно данным из города Монреаль, с января в окрестностях аэропорта было угнано около 75 автомобилей.

Медедович сказала, что у одного из ее коллег в прошлом году с той же стоянки угнали Toyota Highlander. В заявлении, направленном телеканалу CTV News, представители аэропорта Монреаля заявили: Очевидно, что это вызывает серьезную обеспокоенность у ADM мы добавили патрульных, специально назначенных для работы на парковках, и установили камеры наблюдения на территории. Наши команды внимательно следят за территорией 24 часа в сутки 7 дней в неделю”.

По словам Джорджа Ини, директора Ассоциации защиты автомобилей, воры охотятся на машины, припаркованные  на стоянках на длительный срок. Путешественникам лучше не брать свои автомобили, предупредил он. Попросите друга подвезти вас или воспользуйтесь такси или Uber, сказал он.

Медедович сказала, что ситуация оставила у нее ощущение безнадежности и заставляет задуматься, поедет ли она когда-нибудь снова в Монреаль.

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