В зонах затопления может оказаться в три раза больше домов в Квебеке

По оценкам правительства Квебека , после публикации новых карт количество домов в провинции , расположенных в зонах затопления , может утроиться . Министр окружающей среды провинции обсудил эти цифры сегодня , когда объявил о проведении общественных консультаций по предложению о модернизации правил борьбы с наводнениями .

В соответствии с новой системой, число жилых домов, расположенных в зонах затопления, увеличится с 22 000 до 77 000, в которых проживает около двух процентов населения провинции. Карты также изменят способ определения риска наводнений: от системы, основанной на вероятности, привязанной к годам, к системе, которая определяет риск как низкий, умеренный, высокий и очень высокий.

Ничто в правилах не обязывает человека, живущего у воды, переезжать, но различные уровни риска влекут за собой новые правила и ограничения, связанные со строительством и реконструкцией домов. Власти провинции заявляют, что новые правила необходимы из-за изменения климата и были приняты после крупных наводнений в 2017 и 2019 годах, общий ущерб от которых, по оценкам, превысил 1 миллиард долларов.

“Эти новые карты, основанные на самых последних научных знаниях, будут учитывать как частоту наводнений, так и их интенсивность в зависимости от достигнутой глубины, наличие ледяных заторов, а также последствия изменения климата“, – говорится в документах, опубликованных Департаментом окружающей среды.

Предлагаемые правила включают в себя запрет домовладельцам в зонах повышенного риска строить новые дома или восстанавливать разрушенные. Они по-прежнему смогут отремонтировать дом или модифицировать его, чтобы сделать его более устойчивым к наводнениям. Новое строительство, как правило, будет запрещено в зонах повышенного риска, за некоторыми исключениями.

Ряд мэров и групп, представляющих муниципалитеты, выразили обеспокоенность в связи с объявлением во вторник, отметив, что перед публикацией карт проводятся общественные консультации.

“Во время консультации первое, о чем нас спросят граждане, это: “Нахожусь ли я в этой зоне?“ И, к сожалению, у нас нет конкретного ответа, который мы могли бы им дать“, – сказал Франсуа Робийяр, мэр Сент–Марта–сюр–ле–Лак, к северо-западу от Монреаля. Он сказал, что обеспокоен тем, что граждане, пострадавшие от наводнения в 2019 году, внезапно окажутся в зоне, которая повлияет на способность их жилищ к восстановлению.

Мэр Пуэнт–Калумета, городка в Лаврентийском регионе, заявила, что, по ее мнению, почти весь ее муниципалитет будет считаться зоной затопления, когда будут опубликованы новые карты, хотя раньше этого почти не было.

“Однажды утром мы просыпаемся вот так, с падающей стоимостью наших домов, неопределенностью с ипотекой, страхованием“, – сказала Соня Фонтейн, добавив, что период общественных консультаций – это “еще 90 дней неопределенности“.

Министр окружающей среды Бенуа Шаретт заявил во вторник, что не все новые карты готовы, но ожидается, что 80% городских сообществ завершат их составление к весне 2025 года.

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