Мосты Питфилда частично открываются в среду утром

Мосты Питфилда на Западном острове частично откроются для публики после того, как они были закрыты в прошлом месяце , когда в них были обнаружены трещины .

Городские власти заявили, что к 6 часам утра среды можно будет открыть по одной полосе движения в центре каждого моста в районе Пьерфон–Роксоборо, после того как рабочие проанализировали конструкцию за последние несколько дней.

Однако грузовики должны будут соблюдать установленные ограничения по грузоподъемности.

“Пробы, взятые за последние несколько дней, показали, что видимые трещины не распространились по конструкции двух мостов. В результате в ближайшее время не требуется принимать никаких дополнительных мер. Однако работы по укреплению будут запланированы на ближайшие месяцы, и их можно будет провести без дальнейшего закрытия мостов для движения транспорта”, – сообщили городские власти в пресс–релизе во вторник.

Мосты были полностью закрыты 31 мая после того, как инспекция выявила трещины на обоих мостах.

Эти сооружения будут полностью восстановлены, чтобы автомобилисты снова могли ими пользоваться для удобства передвижения.

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