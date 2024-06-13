Жители Китайского квартала Монреаля не чувствуют, что их дети находятся в безопасности в детском саду

Некоторые жители Китайского квартала говорят, что они больше не чувствуют себя в безопасности в своем районе и что их маленькие дети становятся жертвами преступности, в то время как власти Монреаля не прислушиваются к их мольбам о помощи.

В детском саду Petite Palais ограждение, окружающее игровую площадку, предназначено для обеспечения безопасности детей, но оно не может предотвратить растущую проблему безопасности в районе.

Чу каждый день водит своего пятилетнего сына в детский сад, и почти каждый день ему приходится объяснять то, что, по его словам, не должен видеть ни один ребенок.

“Я вышел из дома вместе с дочерью, и мы оба почувствовали запах наркотиков”, – сказал он. “Это ненормально”.

В детском саду установлены камеры видеонаблюдения, а в дневное время снаружи дежурит охранник.

Кроме того, каждое утро сотрудники проводят уборку, чтобы убрать вокруг садика принадлежности для употребления наркотиков, человеческие экскременты и выброшенную одежду.

Проблема выходит за рамки детского сада.

“Я нашел шприцы перед своим домом. Мне приходилось собирать человеческие экскременты. Мне приходилось звонить в 911, в общем, я не знаю, сколько раз. Однажды я нашел человека, у которого была передозировка, прямо перед моей дверью”, – сказал Чу.

Чу сказал, что проблема возникла во время пандемии COVID-19, когда в близлежащем комплексе Guy Favreau был открыт приют для бездомных.

С тех пор приют закрылся, но, по его словам, ситуация сейчас настолько плохая, что он подумывает о том, чтобы покинуть Монреаль.

Директор Центра исследований и действий в области межрасовых отношений Фо Ниеми сказал, что слышал ту же историю от других жителей.

“Вот на что жалуются люди: “Мы жители, мы налогоплательщики, мы избиратели, а наши избранные должностные лица нас не слушают”, – сказал он.

Ниеми создает ассоциацию жителей Чайнатауна, где компании и люди смогут быть услышаны, а также для того, чтобы документировать ущерб, наносимый их району.

“Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что люди запуганы и чувствуют, что система не работает, поэтому они не сообщают о нарушениях общественного порядка”, – сказал он.

Генеральный директор Old Brewery Mission Джеймс Хьюз согласен с тем, что проблема усугубляется и становится все более сложной.

“Это никому не идет на пользу”, – сказал он. “Проблема растет и является прямым и непосредственным результатом роста бездомности, который мы наблюдаем в течение последних нескольких лет”.

Он сказал, что, по оценкам, в Монреале около 5000 человек нуждаются в жилье, и правительству на всех уровнях необходимо принять более активные меры.

“Не используйте слово “кризис”, если вы на самом деле не готовы действовать так, как будто это кризис”, – сказал он.

Власти Монреаля сообщили телеканалу CTV News, что они принимают меры.

В краткосрочной перспективе они планируют открыть больше круглосуточных пунктов экстренной помощи по всему городу, чтобы снизить нагрузку на центр города.

В долгосрочной перспективе они сосредоточат свое внимание на жилье и социальных работниках, которые могут помочь нуждающимся, чтобы улицы оставались безопасными для всех.

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