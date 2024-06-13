К 2050 году в Монреале построят еще 200 тысяч единиц жилья и несколько трамвайных путей

Согласно новому видению города , представленному мэром Валери Плант , к 2050 году жители Монреаля должны ожидать появления на острове еще 200 000 единиц жилья и нескольких трамвайных остановок .

Во вторник утром мэр представил амбициозный план того, каким город хотел бы видеть себя через 26 лет. Ожидается, что проект будет включать в себя “значительное предложение жилья вне рынка, разнообразные и безопасные варианты устойчивой мобильности, местные услуги по всей территории и сильный акцент на экологизацию и устойчивое развитие“, – говорится в пресс–релизе мэрии.

План предусматривает строительство тысяч новых единиц жилья, в том числе 20% жилья. которое не будет продаваться на рынке, чтобы защитить его от спекуляций недвижимостью.

“Неужели мы потеряем Маунт–Ройял из-за того, что собираемся построить все эти башни, которые понравятся разработчикам? Нет, конечно, мы должны выяснить, что отвечает наилучшим интересам всех“, – сказал Дину Бумбару из Heritage Montreal. Бумбару говорит, что этот план давно назрел, и, несмотря на то, что были озвучены некоторые амбициозные цифры, он посмотрит, как Монреаль решит уплотнить свои кварталы. “Не забывайте, что люди живут в том месте, которое им нравится. Они просто не живут в числовой таблице. Таким образом, должен быть баланс между теми количественными целями и качествами, которые вы хотите сохранить или внедрить“, – сказал он.

Транспорт является еще одной ключевой областью развития. Планируется проложить 360 километров новых дорог и автострад, и обеспечить почти 70 процентов поездок населения именно общественным транспортом или “активным ” его эквивалентом.

Более 180 километров трамвайных путей пересекут один конец острова до другого, согласно “Плану Монреаля 2050“, который также предусматривает продление синей и оранжевой линий метро.

Плант заявила, что она отдает предпочтение трамвайным путям, а не масштабному развитию метро, потому что “у нас нет средств для развития крупных проектов общественного транспорта“, – в ответ на заявление правительства Лего. “Если правительства скажут нам, что они хотят финансировать метро повсюду, мы открыты!“ – сказал мэр.

“Что действительно интересно в трамвае, так это его удобство. Это отличная альтернатива, а также то, что его легко интегрировать в уже существующую инфраструктуру“, – сказала Софи Маузеролле, член исполнительного комитета администрации Планте. Это приятная новость для сторонников общественного транспорта.

“Это хорошая новость, потому что у нас есть проблема. У нас нет промежуточного вида транспорта между автобусом и метро“, – сказал Франсуа Пепен, администратор Trajectoir Quebec.

Плант также хочет, чтобы значительная часть мегаполиса обслуживалась исключительно общественным транспортом, а к 2040 году здания Монреаля были обезуглерожены. Мэр говорит, что в Монреале не было подобного плана с 2004 года. Официальной цены на все эти проекты нет, но они могут стоить десятки миллиардов долларов. “Жизнь меняется. Она всегда становится более сложной, и наш долг как муниципалитета – заботиться о каждом уголке города“, – сказала Плант.

Жители получат возможность высказать свое мнение о плане на общественных слушаниях в ближайшие дни. Городские власти намерены утвердить план в следующем году.

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