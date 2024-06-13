Dollarama увеличивает долю в латиноамериканском бизнесе Dollar city и планирует экспансию в Мексику

Компания Dollarama Inc . увеличила свою долю в латиноамериканском ритейлере Dollarcity до 60,1 % за счет приобретения дополнительных 10 % акций и объявила о планах по расширению присутствия Dollarcity в Мексике .

Базирующаяся в Монреале компания заявляет, что приобрела дополнительный пакет акций в обмен на 6 060 478 долларов за обыкновенные акции. Общая стоимость акций составила около 761,7 миллиона долларов, исходя из цены акций Dollarama в 125,68 доллара во вторник.

Dollarama и акционеры–основатели Dollarcity также заявили, что они согласовали условия управления для расширения бизнеса в Мексике. Dollarama и акционеры–основатели Dollarcity будут косвенно владеть 80,05% и 19,95% акций, соответственно, в мексиканской части бизнеса. Dollarcity планирует открыть свой первый магазин в Мексике в 2026 году.

“Благодаря сильной руководящей команде Dollarcity имеет все возможности для продолжения прибыльного роста, как на текущих рынках присутствия, так и на тех, на которых мы планируем выйти на следующий рынок“, – говорится в заявлении исполнительного директора Dollarama Нила Росси. “Мы с нетерпением ожидаем начала подготовки к выходу на рынок Мексики в ближайшем будущем, на большой и динамичный рынок с неиспользованным потенциалом в сфере розничной торговли с высокой стоимостью, руководствуясь таким же тщательным и дисциплинированным подходом, как и в случае с нашими успешными выходами на рынок Колумбии в 2017 году и Перу в 2021 году”.

Сделка состоялась после того, как Dollarama сообщила о прибыли в размере $215,8 млн или 77 центов на акцию за квартал, закончившийся 28 апреля, по сравнению с прибылью в размере $179,9 млн или 63 центов на акцию годом ранее.

Продажи за первый квартал Dollarama составили 1,4 миллиарда долларов, по сравнению с 1,3 миллиардами долларов в том же квартале прошлого года. Продажи в сопоставимых магазинах за квартал выросли на 5,6%, включая увеличение количества транзакций на 8,7% и снижение среднего размера транзакций на 2,8%.

“Как и ожидалось, мы наблюдаем постепенную нормализацию продаж в сопоставимых магазинах, причем рост в основном обусловлен стабильно высоким спросом на основные расходные материалы и другие предметы первой необходимости”, – сказал Росси.

“Поскольку канадские потребители продолжают искать привлекательную цену за свои с трудом заработанные деньги, мы по-прежнему будем сосредоточены на выполнении наших обещаний в отношении ценности и удобства“.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.