Синдром отложенной жизни: что это и как начать жить прямо сейчас

Поведение здорового человека можно описать триадой «хочу — могу — делаю». Механизм «синдрома отложенной жизни» выглядит так: «хочу — могу — но не позволяю себе (до определенного времени)».
«Синдром отложенной жизни» характеризуется тем, что мы откладываем до лучших времен не только то, чего не хочется, но и то, чего хочется, и то, что нам надо. Но мы ждём лучших времен, чтобы начать жить по-настоящему. Вот так у многих людей и проходит жизнь – в ожидании.
Сейчас, когда проценты под ипотеку сильно выросли, многие семьи решили отложить покупку дома или квартиры до «лучшего будущего». Правда, никто не может сказать — когда оно настанет?
К сожалению, банковские проценты выросли, зато цены стабилизировались! Когда-нибудь проценты под ипотеку пойдут вниз, но тогда и цены взлетят вверх, т.к. огромное количество покупателей ждут этого момента.
Можно пожить еще какое-то время в съёмной квартире с плесенью или в полуподвальном этаже, без солнечного света. Можно мечтать переехать из маленького кондо в свой дом или, наконец, инвестировать в доходную недвижимость, и продолжать ждать лучших времен. Но ведь это не на несколько недель или месяцев, это может затянуться на несколько лет, которых не вернуть.
Давайте жить сегодня и несмотря ни на что, начнем реализовывать свои мечты! Ведь сегодня — это самый лучший день (не только по мнению Винни-Пуха)! Пусть первый дом не будет идеальным, но зато через 3-5 лет, когда нужно будет возобновлять ипотеку, часть ее будет выплачена, к тому же цены не перестают расти, и можно будет продать этот дом и купить дом вашей мечты.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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