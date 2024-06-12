Синдром отложенной жизни: что это и как начать жить прямо сейчас

«Начну ходить в тренажерный зал, когда дети пойдут в школу», «Вот выплатим машину — тогда и поедем путешествовать», все мы через это проходили. Наличие мечты или цели само по себе не патологично. Это нас мотивирует, помогает нам действовать, быть активными.

Поведение здорового человека можно описать триадой «хочу — могу — делаю». Механизм «синдрома отложенной жизни» выглядит так: «хочу — могу — но не позволяю себе (до определенного времени)».

«Синдром отложенной жизни» характеризуется тем, что мы откладываем до лучших времен не только то, чего не хочется, но и то, чего хочется, и то, что нам надо. Но мы ждём лучших времен, чтобы начать жить по-настоящему. Вот так у многих людей и проходит жизнь – в ожидании.

Сейчас, когда проценты под ипотеку сильно выросли, многие семьи решили отложить покупку дома или квартиры до «лучшего будущего». Правда, никто не может сказать — когда оно настанет?

К сожалению, банковские проценты выросли, зато цены стабилизировались! Когда-нибудь проценты под ипотеку пойдут вниз, но тогда и цены взлетят вверх, т.к. огромное количество покупателей ждут этого момента.

Можно пожить еще какое-то время в съёмной квартире с плесенью или в полуподвальном этаже, без солнечного света. Можно мечтать переехать из маленького кондо в свой дом или, наконец, инвестировать в доходную недвижимость, и продолжать ждать лучших времен. Но ведь это не на несколько недель или месяцев, это может затянуться на несколько лет, которых не вернуть.

Давайте жить сегодня и несмотря ни на что, начнем реализовывать свои мечты! Ведь сегодня — это самый лучший день (не только по мнению Винни-Пуха)! Пусть первый дом не будет идеальным, но зато через 3-5 лет, когда нужно будет возобновлять ипотеку, часть ее будет выплачена, к тому же цены не перестают расти, и можно будет продать этот дом и купить дом вашей мечты.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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