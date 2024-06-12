Бизнес в Вердане снова пострадал от предполагаемого поджога

Бизнес на Веллингтон – стрит в монреальском районе Вердан стал жертвой предполагаемого поджога во второй раз менее чем за неделю .

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 в 3:30 утра вторника о возможном инциденте со взломом и проникновением.

“Прибывшая на место происшествия полиция поняла, что никакого взлома и проникновения не было, но имел место поджог“, – сказала Вероник Дюбук, представитель полиции Монреаля.

“Подозреваемый разбил витрину перед зданием магазина и бросил внутрь зажигательное устройство“. Дюбук отмечает, что устройство сработало само по себе, и ущерб считается незначительным.

По данным полиции, в тот момент в заведении никого не было, и сообщений о пострадавших не поступало.

Для того чтобы следователи могли осмотреть место происшествия, был установлен периметр безопасности.

Дюбук отмечает, что аналогичный инцидент произошел на том же самом месте 8 июня.

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