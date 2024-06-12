В Квебеке начинается неделя повышения осведомленности о безопасности дорожного движения

Квебек запускает кампанию и неделю , посвященные безопасности дорожных рабочих , в свете 822 дорожно -транспортных происшествий на строительных площадках Квебека в прошлом году .

Министр транспорта Женевьева Гильбо сделала это заявление в понедельник в Монреале, выступая, в частности, перед диспетчерами, инспекторами дорожного движения, строителями и представителями Полиции Квебека.

По словам Гильбо, кампания по повышению осведомленности была “давней просьбой отрасли“. Отныне неделя повышения осведомленности будет проводиться ежегодно во вторую неделю июня.

Франсис Бернарден из Полиции Квебека, наряду с Гильбо, подверг критике тот факт, что, несмотря на некоторое повышение безопасности дорожного движения в 2023 году, с начала 2024 года наблюдается общее ухудшение ситуации на дорогах.

“По состоянию на 3 июня на территории, обслуживаемой полицией Квебека, было зарегистрировано 93 столкновения со смертельным исходом, что на 35% больше, чем в среднем за последние пять лет“, – добавил он.

Дорожные рабочие, такие как сигнальщики, контролеры и строители, особенно уязвимы. Профсоюз сталелитейщиков, представляющий интересы некоторых дорожных сигнальщиков, считает информационную кампанию шагом в правильном направлении, но недостаточным.

Это также требует дополнительного обучения сотрудников и какой-либо формы сертификации для компаний в этом секторе.

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