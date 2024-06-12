Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Два сотрудника пожарной службы Монреаля отстранены от работы

Два сотрудника пожарной службы Монреаля отстранены от работы

Степан Артемьевский Июн 12, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Два сотрудника пожарной службы Монреаля отстранены от работы отключены 29 Просмотров

Двое сотрудников пожарной службы города Монреаля были отстранены от работы после скандального закрытия террасы ресторана на Пилстрит в выходные дни Гран-при.

 

Ситуация была тревожной, поэтому администрация города решила начать внутреннее административное расследование, чтобы пролить свет на то, что произошло, поскольку … то, что произошло, было неприемлемо, и на данный момент администрация решила отстранить от работы одного сотрудника, заявил Люк Рабуэн, президент исполнительного комитета мэра, во время прессконференции в понедельник днем.

В понедельник вечером появилось сообщение о том, что второй сотрудник также был отстранен от работы, и что на данный момент оба сотрудника отстранены от работы с сохранением заработной платы на время расследования.

Около 9 часов вечера в пятницу сотрудники пожарной охраны приказали нескольким ресторанам закрыть свои террасы из-за предполагаемых нарушений правил пожарной безопасности, в противном случае их будут вынуждены закрыть полностью. Мэр Монреаля Валери Плант потребовала провести расследование инцидента, который привел к закрытию нескольких баров в одну из самых оживленных ночей в году.

КафеФеррейрастало одним из таких заведений, и владелица Сандра Феррейра опубликовала в своем Instagram полное слез сообщение о пережитых эмоциях после того, как закрыла переполненную террасу. Ее видео набрало более двух миллионов просмотров. В интервью CTV News в понедельник она рассказала, как ей было неприятно выгонять своих клиентов. Я была так зла, что начала плакать. И я расплакалась перед джентльменами, когда они попросили меня очистить заведение от посетителей”, рассказала она.

Ален Кретон, владелец Chez Alexandre, говорит, что за 47 лет работы в бизнесе он никогда не испытывал ничего подобного и надеется, что это никогда больше не повторится. Это позор. Позор для нас, позор для Монреаля, сказал он, добавив, что в пятницу вечером он потерял 75% дохода от своего бизнеса.

Городские власти выдали предприятиям на Пилстрит специальное разрешение на открытие террас, несмотря на то, что пожарная служба настаивала на том, что они не соблюдали требования, и заявила, что предупредила об этом предприятия за 10 дней до вмешательства. Торговцы говорят, что с закрытием террас можно было бы повременить.

Между тем, оппозиционная партия “Ensemble Montreal” заявила, что городская администрация должна допросить представителей пожарной охраны в открытую, чтобы общественность могла получить ответы о монументальном фиаско, которое запятнало репутацию города.

Жюльен ЭноРатель, критик экономического развития партии, обвинил в позорном инциденте отсутствие координации и связи между пожарной службой и администрацией  во главе с Плант.

В центре Монреаля есть проблемы с чистотой, с проживанием бездомных, а у нас происходит борьба с рабочими местами и местами отдыха”, сказал он журналистам. Все эти проблемы очень сложны для всех владельцев бизнеса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*