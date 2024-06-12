Два сотрудника пожарной службы Монреаля отстранены от работы

Двое сотрудников пожарной службы города Монреаля были отстранены от работы после скандального закрытия террасы ресторана на Пил – стрит в выходные дни Гран -при .

“Ситуация была тревожной, поэтому администрация города решила начать внутреннее административное расследование, чтобы пролить свет на то, что произошло, поскольку … то, что произошло, было неприемлемо, и на данный момент администрация решила отстранить от работы одного сотрудника“, – заявил Люк Рабуэн, президент исполнительного комитета мэра, во время пресс–конференции в понедельник днем.

В понедельник вечером появилось сообщение о том, что второй сотрудник также был отстранен от работы, и что на данный момент оба сотрудника отстранены от работы с сохранением заработной платы на время расследования.

Около 9 часов вечера в пятницу сотрудники пожарной охраны приказали нескольким ресторанам закрыть свои террасы из-за предполагаемых нарушений правил пожарной безопасности, в противном случае их будут вынуждены закрыть полностью. Мэр Монреаля Валери Плант потребовала провести расследование инцидента, который привел к закрытию нескольких баров в одну из самых оживленных ночей в году.

Кафе “Феррейра” стало одним из таких заведений, и владелица Сандра Феррейра опубликовала в своем Instagram полное слез сообщение о пережитых эмоциях после того, как закрыла переполненную террасу. Ее видео набрало более двух миллионов просмотров. В интервью CTV News в понедельник она рассказала, как ей было неприятно выгонять своих клиентов. “Я была так зла, что начала плакать. И я расплакалась перед джентльменами, когда они попросили меня очистить заведение от посетителей”, – рассказала она.

Ален Кретон, владелец Chez Alexandre, говорит, что за 47 лет работы в бизнесе он никогда не испытывал ничего подобного и надеется, что это никогда больше не повторится. “Это позор. Позор для нас, позор для Монреаля“, – сказал он, добавив, что в пятницу вечером он потерял 75% дохода от своего бизнеса.

Городские власти выдали предприятиям на Пил–стрит специальное разрешение на открытие террас, несмотря на то, что пожарная служба настаивала на том, что они не соблюдали требования, и заявила, что предупредила об этом предприятия за 10 дней до вмешательства. Торговцы говорят, что с закрытием террас можно было бы повременить.

Между тем, оппозиционная партия “Ensemble Montreal” заявила, что городская администрация должна допросить представителей пожарной охраны в открытую, чтобы общественность могла получить ответы о “монументальном фиаско“, которое запятнало репутацию города.

Жюльен Эно–Ратель, критик экономического развития партии, обвинил в “позорном“ инциденте отсутствие координации и связи между пожарной службой и администрацией во главе с Плант.

“В центре Монреаля есть проблемы с чистотой, с проживанием бездомных, а у нас происходит борьба с рабочими местами и местами отдыха”, – сказал он журналистам. “Все эти проблемы очень сложны для всех владельцев бизнеса“.

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