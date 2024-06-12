Средняя запрашиваемая цена аренды в Канаде достигла рекордно высокого уровня

Согласно новому отчету, средняя запрашиваемая цена аренды в Канаде превысила 2200 долларов и достигла рекордно высокого уровня в мае.

В отчете, опубликованном в четверг издательством Rentals.ca and Urbanation, говорится, что среднемесячная запрашиваемая цена на все виды аренды жилья увеличилась на 9,3% в годовом исчислении и в мае достигла 2202 долларов.

Ванкувер по-прежнему лидирует в стране с самой высокой запрашиваемой ценой за аренду жилья с одной спальней – 2671 доллар, за ним следуют Бернаби, Британская Колумбия, – 2545 долларов, Торонто – 2479 долларов и Миссиссога, Онтарио – 2339 долларов.

В других частях страны аналогичные квартиры стоили 955 долларов в Сент-Джонсе, 1242 доллара в Форт-Макмюррее и 1258 долларов в Саскатуне.

Арендные ставки в Ванкувере и Торонто немного снизились с мая 2023 года, в то время как в небольших городах, таких как Реджайна, Квебек-Сити и Галифакс, ежегодный рост составлял 10% и более.

Отчет был написан базирующейся в Торонто исследовательской фирмой по недвижимости Urbanation и основан на данных из списков жилой недвижимости, размещенных на веб-сайте Rentals.ca

“Канадский рынок аренды жилья вступает в пик летнего сезона и продолжает активно развиваться”, – заявил президент Urbanation Шон Хильдебранд в пресс-релизе. – Такие рынки, как Ванкувер и Торонто, на которых в предыдущие месяцы наблюдалось некоторое снижение арендных ставок, стабилизируются на рекордно высоком уровне, в то время как во многих средних и малых городах страны арендная плата по-прежнему растет двузначными цифрами”.

Рост арендной платы по всей Канаде был частично обусловлен значительным ежегодным ростом в Саскачеване (на 21,4% до 1334 долларов), Альберте (на 17,5% до 1787 долларов) и Новой Шотландии (на 17,1% до 2238 долларов). Запрашиваемые цены выросли во всех провинциях.

Эдмонтон лидировал среди крупных городов Канады по росту запрашиваемых цен на 14,6%, но все равно был в среднем дешевле Калгари – 1507 долларов против 2089 долларов. Цены на квартиры всех размеров и кондоминиумы оставались самыми высокими в Ванкувере (3008 долларов) и Торонто (2784 доллара).

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