Оттава выделит Квебеку 750 миллионов долларов на борьбу с притоком временных иммигрантов

Оттава заявляет , что выделит Квебеку 750 миллионов долларов на содержание притока временных иммигрантов в провинцию , а также обязуется быстрее обрабатывать заявления о предоставлении убежища и лучше распределять потенциальных беженцев по всей стране .

Федеральные чиновники объявили подробности в понедельник, когда премьер–министр Джастин Трюдо и премьер-министр Франсуа Лего встретились в Квебеке в ответ на требования премьера к Оттаве сократить число временных иммигрантов в провинции и оплатить расходы, связанные с жильем и уходом за ними и их детьми.

Лего просил у Оттавы 1 миллиард долларов для покрытия расходов, понесенных в период с 2021 по 2023 год. И хотя премьер-министр получил три четверти этой суммы, он до сих пор не получил от Трюдо точной цифры о том, сколько просителей убежища и других временных иммигрантов будет сокращено. “Что является неотложным, так это существенно и быстро сократить число временных иммигрантов в Квебеке“, – сказал Лего.

“По крайней мере, федеральное правительство говорит нам, что оно признает наличие проблемы. Они даже признают, что должны действовать быстро и в краткосрочной перспективе в значительной степени. Но они отказываются называть цифры.“ Лего заявил, что 560 000 временных иммигрантов в Квебеке — число, по словам правительства, почти удвоилось за два года — оказывают невыносимое давление на социальные службы и угрожают будущему французского языка.

Он хочет, чтобы число людей, ходатайствующих о предоставлении убежища в провинции, сократилось вдвое. Выступая перед журналистами на отдельной пресс–конференции, Трюдо сказал, что, прежде чем он назовет конкретное число, ему нужен план от Лего.

“Квебек прямо или косвенно контролирует более половины временных иммигрантов в Квебеке“, – сказал Трюдо. “Таким образом, чтобы иметь цели по сокращению иммиграции, если это то, чего хочет Квебек, они должны представить план по сокращению или корректировке их численности в соответствии со своими потребностями. Это то, о чем я спрашивал мистера Лего”.

Он предостерег от обвинения иммиграции в нехватке жилья и напряженной работе социальных служб. “Я думаю, что мы видим, что по всей стране существует множество проблем, связанных с социальными услугами, жильем, здравоохранением, в которых иммигранты не могут быть полностью виноваты“, – сказал Трюдо. “Канадцы хорошо знают, что это не всегда лучший выбор, и говорят, что во всем виноваты иммигранты. Это то, что некоторые люди используют в своих аргументах, но это всегда сложнее“.

В дополнение к выплате в размере 750 миллионов долларов Оттава обязуется быстрее рассматривать заявления просителей убежища и сотрудничать с другими провинциями для перераспределения потенциальных беженцев по всей стране, свидетельствуют федеральные документы. По данным Департамента иммиграции Квебека, с 2017 года провинция приняла более 230 000 просителей убежища, что составляет 50,7% от всех потенциальных беженцев, прибывших в Канаду, в то время как на Квебек приходится всего 22% населения Канады.

Согласно документам, распространяемым федеральными чиновниками, цель Оттавы состоит в том, чтобы рассмотреть не менее 20% ходатайств о предоставлении убежища в течение девяти месяцев; в настоящее время среднее время, необходимое для рассмотрения дел, составляет около 18 месяцев.

Оттава также обещает “улучшить целостность“ визовой системы страны и обеспечить, чтобы больше временных иностранных работников умели говорить по-французски. Правительство заявляет, что намерено к октябрю выдавать разрешения на работу просителям убежища в течение 30 дней с момента их прибытия, тогда как в настоящее время на это уходит более 100 дней.

“Мы предложили ускорить обработку ходатайств о предоставлении убежища, перевести людей в другие провинции, усовершенствовать визовую систему и увеличить скорость высылки для тех, чьи ходатайства не были удовлетворены“, – сказал Трюдо. – Это все те элементы, над которыми мы уже работаем, чтобы немного ослабить давление на Квебек”.

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