“Она была случайной жертвой”: Сын рассказал об матери, которую две недели назад зарезали в лесу Лаваля

“Не проходит и минуты, чтобы я не думал о ней“, – сказал ее сын Роберт Драгическу. Он решил рассказать о случившемся. Роберт прожил со своей матерью в их квартире в Лавале 22 года.
“Я живу с ощущением пустоты внутри себя. Чего–то не хватает, и чего–то не хватает там, где я живу, потому что раньше рядом со мной всегда был кто-то, а теперь этого человека больше нет”, – сказал он.
Он говорит, что полиция сказала ему, что это было случайное нападение. “Было шокирующе осознавать, что это было просто случайное нападение. Вот так просто. Это мог быть кто угодно. И у моей матери не было врагов, она стала случайной жертвой“, – сказал он.
Полиция Лаваля арестовала 20–летнего Константиноса Цагарулиса, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Обвиняемый предстанет перед судом 20 июня.
Драгическу не уверен, хочет ли он присутствовать на будущих судебных заседаниях.
“По–моему, он не заслуживает того, чтобы находиться в поле моего зрения. Я видел его лицо на видео и фотографиях, но увидеть его в реальной жизни – это совсем другое дело”, – сказал он.
Родственники создали фонд GoFundMe, чтобы помочь собрать деньги на похороны Ирины, у которой осталось двое детей.
“Теперь я буду голосом моей мамы“, – сказал Роберт. “Она не может просто уйти из жизни, и никто не будет говорить за нее. И я буду тем, кто будет говорить“.
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Искренние соболезнования…