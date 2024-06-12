“Она была случайной жертвой”: Сын рассказал об матери, которую две недели назад зарезали в лесу Лаваля

Две недели назад была убита 46 – летняя Ирина Драгическу. Вчера на место ее гибели в Лавале приехал сын, чтобы возложить цветы . Полиция сообщает , что 29 мая во время прогулки в парке женщина получила несколько десятков ножевых ранений, которые стали смертельными.

“Не проходит и минуты, чтобы я не думал о ней“, – сказал ее сын Роберт Драгическу. Он решил рассказать о случившемся. Роберт прожил со своей матерью в их квартире в Лавале 22 года.

“Я живу с ощущением пустоты внутри себя. Чего–то не хватает, и чего–то не хватает там, где я живу, потому что раньше рядом со мной всегда был кто-то, а теперь этого человека больше нет”, – сказал он.

Он говорит, что полиция сказала ему, что это было случайное нападение. “Было шокирующе осознавать, что это было просто случайное нападение. Вот так просто. Это мог быть кто угодно. И у моей матери не было врагов, она стала случайной жертвой“, – сказал он.

Полиция Лаваля арестовала 20–летнего Константиноса Цагарулиса, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Обвиняемый предстанет перед судом 20 июня.

Драгическу не уверен, хочет ли он присутствовать на будущих судебных заседаниях.

“По–моему, он не заслуживает того, чтобы находиться в поле моего зрения. Я видел его лицо на видео и фотографиях, но увидеть его в реальной жизни – это совсем другое дело”, – сказал он.

Родственники создали фонд GoFundMe, чтобы помочь собрать деньги на похороны Ирины, у которой осталось двое детей.

“Теперь я буду голосом моей мамы“, – сказал Роберт. “Она не может просто уйти из жизни, и никто не будет говорить за нее. И я буду тем, кто будет говорить“.

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