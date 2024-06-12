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Новости “Она была случайной жертвой”: Сын рассказал об матери, которую две недели назад зарезали в лесу Лаваля
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“Она была случайной жертвой”: Сын рассказал об матери, которую две недели назад зарезали в лесу Лаваля

Виктория Христова Июн 12, 2024 Новости, Новости Канады 1 комментарий 24 Просмотров

Две недели назад была убита 46летняя Ирина Драгическу. Вчера на место ее гибели в Лавале приехал сын, чтобы возложить цветы. Полиция сообщает, что 29 мая во время прогулки в парке женщина получила несколько десятков ножевых ранений, которые стали смертельными.

 

Не проходит и минуты, чтобы я не думал о ней, сказал ее сын Роберт Драгическу. Он решил рассказать о случившемся. Роберт прожил со своей матерью в их квартире в Лавале 22 года.

Я живу с ощущением пустоты внутри себя. Чегото не хватает, и чегото не хватает там, где я живу, потому что раньше рядом со мной всегда был кто-то, а теперь этого человека больше нет”, сказал он.

Он говорит, что полиция сказала ему, что это было случайное нападение. Было шокирующе осознавать, что это было просто случайное нападение. Вот так просто. Это мог быть кто угодно. И у моей матери не было врагов, она стала случайной жертвой, сказал он.

Полиция Лаваля арестовала 20летнего Константиноса Цагарулиса, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Обвиняемый предстанет перед судом 20 июня.

Драгическу не уверен, хочет ли он присутствовать на будущих судебных заседаниях.

Помоему, он не заслуживает того, чтобы находиться в поле моего зрения. Я видел его лицо на видео и фотографиях, но увидеть его в реальной жизниэто совсем другое дело”, сказал он.

Родственники создали фонд GoFundMe, чтобы помочь собрать деньги на похороны Ирины, у которой осталось двое детей.

“Теперь я буду голосом моей мамы, сказал Роберт. Она не может просто уйти из жизни, и никто не будет говорить за нее. И я буду тем, кто будет говорить.

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Один комментарий

  1. Denis Dankoff
    Июн 12, 2024 в 10:56

    Искренние соболезнования…

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