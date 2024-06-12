Сегодня – День России! Поздравляем всех причастных!

Основали сегодняшний праздник – День России – сравнительно недавно, его зарождение и рождение связано с распадом СССР и формированием на его территории новых, независимых государств. Дата праздника – 12 июня – выбрана неслучайно!

Ведь именно в этот день, более трех десятков лет, назад Съезд народных депутатов – законодательный орган РСФСР – принял “Декларацию о суверенитете России”.

Дату праздника официально учредили в 1994 году и назвали торжество День принятия Декларации о государственном суверенитете.А День России – современное название празднику дал в 2002-м ныне действующий президент РФ Владимир Путин.

Редакция “Делового Монреаля” от всей души поздравляет Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Канаде О.В. Степанова, Генерального консула РФ в Монреале А.А. Носкова и весь дипломатический корпус Оттавы и Монреаля, “Россотрудничество” и лично первого секретаря Посольства РФ в Канаде А.В. Соловьева, а также всех россиян и тех, кому близка и дорога Россия – С Днем Рождения страны!

Хочется пожелать всем светлого и надежного будущего, где каждый из нас счастлив и уверен в завтрашнем дне! Пусть в душе каждого из нас будет место для любви к своей Родине. Пусть сила духа предков принесет развитие и благополучие, даст силы для великих достижений и веру во все доброе и хорошее.

И как сегодня сказал патриарх Кирилл, ” Пусть совместные усилия, направленные на достижение мира, процветания, стабильности и общественного согласия, с Божьей помощью и в дальнейшем будут приносить добрые плоды России и ее народу!”

С Днем России!