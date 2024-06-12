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Новости Поздравление Генерального Консульства РФ в Монреале по случаю Дня России

Поздравление Генерального Консульства РФ в Монреале по случаю Дня России

Denis Dankoff Июн 12, 2024 Новости, Новости России, Украины и стран бывшего СССР Комментарии к записи Поздравление Генерального Консульства РФ в Монреале по случаю Дня России отключены 22 Просмотров

С Днем России!

Уважаемые соотечественники, от всей души поздравляем вас с Днем России!

12 июня 1990 года Первым Съездом народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, заложившая правовую основу нового этапа существования российской государственности.

Выражаем вам искреннюю благодарность за вклад в поддержание российского исторического и культурно-гуманитарного наследия, сохранение русского языка и нашей общей идентичности в этот очень важный для нашей страны период.

Неподдельно восхищаемся вашими патриотизмом, несломленным ярой антироссийской пропагандой коллективного Запада, и живущей в ваших сердцах гордостью за нашу Родину, которую вы передаете вашим детям.

Желаем всем вам, вашим родным и близким здоровья, мира и благополучия!   С Днём России, дорогие друзья! С неизменным уважением, коллектив Генконсульства России в Монреале

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