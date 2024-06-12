Поздравление Генерального Консульства РФ в Монреале по случаю Дня России

С Днем России!

Уважаемые соотечественники, от всей души поздравляем вас с Днем России!

12 июня 1990 года Первым Съездом народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, заложившая правовую основу нового этапа существования российской государственности.

Выражаем вам искреннюю благодарность за вклад в поддержание российского исторического и культурно-гуманитарного наследия, сохранение русского языка и нашей общей идентичности в этот очень важный для нашей страны период.

Неподдельно восхищаемся вашими патриотизмом, несломленным ярой антироссийской пропагандой коллективного Запада, и живущей в ваших сердцах гордостью за нашу Родину, которую вы передаете вашим детям.

Желаем всем вам, вашим родным и близким здоровья, мира и благополучия! С Днём России, дорогие друзья! С неизменным уважением, коллектив Генконсульства России в Монреале

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.