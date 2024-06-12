Ленкомовскому “Вишневому Саду” – 15 лет! Поздравляем причастных!

Самому «Вишневому саду» – 120 лет. Актуальнейшему, современнейшему, ярчайшему творению Чехова – 120! И как раз ровно в 8 раз меньше – спектаклю великого Захарова, о котором сегодня и пойдет речь!

Но меньше – ничего не значит. Сродни произведению Чехова, он актуальнейший, невероятно злободневный, блистательный и на сегодняшний день – самый любимый на ленкомовских подмостках! Конечно, если играется в составе, приближенном к оригнальной задумке режиссера!

Ленкомовский спектакль посвящен Олегу Ивановичу Янковскому, который начинал репетировать Гаева, но… Не дожил, не смог, не успел.

О чем спектакль, наверное, все прекрасно представляют. О любви, о влиянии сословной принадлежности на чувства людей, о той прекрасной и уходящей эпохе, которую невероятно точно и органично воплотила в своей роли Александра Марковна Захарова: настоящая русская актриса классического драматического театра, при которой всё: стать, манеры, голос, жесты, движения…

О чем еще спектакль? Наверное, о разрушении всей Российской империи на примере отдельно взятого семейства. И финал в виде разрушенного, точнее, разрушающегося на глазах дома – точка, финальный аккорд в этом коллапсе. Семьи ли, истории в целом, Империи как таковой – каждый додумывает для себя. Ведь захаровский зритель должен думать! Привык это делать!

О чем еще спектакль? Знаете, он и о том, что в любой ситуации нужно все же находить возможность пошутить, посмеяться, воспринять все происходящее вокруг с иронией. Даже тот маленький еврейский хор – это просто пилюлька смеха и радости в тяготе того, что испытывают герои. И вот в этом, умении находить нужное, теплое, смешное, суметь сказать доброе слово даже тогда, когда совсем на душе серо-буро-сиренево, – чисто захаровский прием. Человека Захарова, а не только режиссера. Марк Анатольевич и в жизни всегда умел перевести грусть в шутку, проблему в иронию, а тяготы в какое-то милое копошение, подобное тому, которое развивается на сцене.

А еще, скажу вам абсолютно точно: гениальность Раневской в исполнении Александры Марковны – это двойственность игры. Вначале она играет Раневскую, а потом, собственно, уже Раневская играет комедию, не будучи в состоянии опуститься до трагики жизни. И это выглядит потрясающе и гениально! И вот такой Раневской нет ни у кого! А я пересмотрела «Вишневых садов» немало на разных подмостках. Есть другие – хорошие, сильные. Но вот такого, как нынче говорят, «замеса», – нет ни у кого.

Говорить можно долго и много, что у меня сегодня вполне получается. Но когда зал, переполненный до отказа, в конце спектакля взрывается овацией, длинной, настоящей, эмоциональной, когда приму задаривают цветами и лишь на нее устремлены восторженные взгляды зрителей, – слова излишни. Поклепы ничтожны. Заказуха мелочна и смешна. Потому что вот этот восторг за все четыре последних года не достался никому, кроме нее, настоящей Раневской! А значит, не вырубить никому этот сад!

Рушится дом, рушится эпоха, рушится империя… И в ней забыли человека… Забыли, что все мы – люди! Озверели, одичали, стали одновременно стаей рвущих друг друга волков и сотней пауков, запертых в одной банке. Хищный террариум! И права, тысячу раз права Раневская, говоря: «Вам не пьесы смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя. Как вы все серо живете, как много говорите ненужного»…

Сад вырублен. Вишневый сад от уголочка рая уже становится символом земной жизни человека, которая должна оборваться. И Чехов это понимает и даже ощущает, как никто иной. Но ведь этот мир живет по иному сценарию: «Король умер – да здравствует король!» То есть окончание чего-либо – это начало чего-то иного.

Сад – точка отсчёта в жизни Раневской, её начало, её корни. Он символизирует лучшее, что было и остаётся в героине. Вырубленный сад – новая веха ее жизни. И в этой жизни герои должны сохранить то, что способно взрастить новый, другой, но все же сад. Преданность и умение любить, несмотря на боль, сохранит Раневская. Желание свободы и отречение от денег, правящих этим миром укрепит в себе Петя Трофимов. Попытки помочь, при этом оставаясь неудовлетворённым собой, несмотря на внешнюю успешность, оставит для будущего Лопахин. И вырастет новый сад! Сад, в котором каждое дерево – уникально и свободно. Но лишь вместе они составят новый сад. Сад, как символ соборности и того, что Чехов называл «возрождением России».

Пусть живут себе Гаевы, никчемные бездари, только и способные на то, чтобы гонять бильярдные шары! И права Аня, говорившая Раневской, что : «Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, поймёшь, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу…» Насадим, взрастим, изменим! «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.». А Христос – это Любовь, а Любовь – это Раневская. А Раневская – это вечно цветущий сад!

Что сказать, подытоживая? Дай Бог, чтобы спектакль жил в том классическом варианте, в каком он задумывался, ставился и выпускался гением режиссуры.

И пусь театр наконец-то перейдет в руки человека, знающего захаровскую методику и приемы не по наслышке, и не по книгам! Вот тогда расцветет вишневый сад любви и добра в наших душах! Тогда расцветет театр, который я так нежно и трепетно люблю. Тогда возродится настоящее классическое репертуарное действо! Жду, верую, знаю, что так и будет!

Цвети, «Вишневый сад»! И – с 15-летием! У тебя еще всё впереди!

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