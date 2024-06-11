Продажи домов и цены выросли в Монреале в мае

Средняя цена плекса в мае заметно выросла на 6,8% до $780 000.
Средняя цена дома на одну семью также увеличилась на 4,6% и достигла 575 500$, а средняя цена кондоминиума увеличилась на 1,7% и достигла 410 000 долларов США.
Директор по анализу рынка APCIQ Чарльз Брант объяснил это повышение цен такими факторами, как экономический рост и ожидание первого снижения ключевой процентной ставки Банка Канады, что и произошло 05 июня.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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