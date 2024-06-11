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Продажи домов и цены выросли в Монреале в мае

Olga Ouspenski Июн 11, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Продажи домов и цены выросли в Монреале в мае отключены 32 Просмотров

Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) сообщает, что продажи домов в регионе Монреаля выросли на 3,6% в мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Цифры немного превышают исторический средний показатель для этого времени года.
Что же нас ждет в июне, когда ипотечный процент был уменьшен с 5% до 4,75% на прошлой  неделе?
Средняя цена выросла на все типы недвижимости по сравнению с прошлым годом.

Средняя цена плекса в мае заметно выросла на 6,8% до $780 000.

Средняя цена дома на одну семью также увеличилась на 4,6% и достигла 575 500$, а средняя цена кондоминиума увеличилась на 1,7% и достигла 410 000 долларов США.

Директор по анализу рынка APCIQ Чарльз Брант объяснил это повышение цен такими факторами, как экономический рост и ожидание первого снижения ключевой процентной ставки Банка Канады, что и произошло 05 июня.

Обычно активность на рынке недвижимости ослабевает в июне- июле, но в этом году экономисты ожидают дальнейший рост цен из-за нехватки домов на продажу и активностью покупателей.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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