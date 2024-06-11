Промоутеры в Монреале доработают меры безопасности

После окончания Гран-при Канады стюардам пришлось устранить довольно редкое нарушение правил, совершенное организаторами этапа в этом году.

Дело в том, что после финиша, но еще до того, как все машины выехали на пит-лейн, на трассу вышли, точнее, буквально выскочили, некоторые фанаты.

Это был не первый подобный случай в Монреале, поэтому представители промоутеров были вызваны к официальным лицам гонки.

Формальной причиной было нарушение пункта 12.2.1. Международный спортивный кодекс гласит: “Бездействие, приводящее к опасной ситуации.” Именно это было допущено организаторами.

Промоутеры этапа Octane Racing Group пообещали провести тщательное расследование и предпринять шаги, чтобы предотвратить повторение подобной ситуации.

Затем официальные лица потребовали FIA представить официальный план улучшения ситуации к 30 сентября нынешнего года.

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