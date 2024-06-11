Путешествуем по Канаде: Национальный парк Джаспер

Национальный парк Джаспер – крупнейший канадский природный заповедник в Скалистых горах, созданный для сохранения уникального биоразнообразия горных ландшафтов и северных лесов. Заповедник был основан в 1907 году и первоначально имел статус лесопарка. Свое современное название заповедник получил в 1930 году, когда в стране был принят закон, закрепляющий статус национальных парков.

Парк Джаспер является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1984 года. Национальный парк Джаспер занимает площадь 10 878 км2. Эти места пользуются большой популярностью у туристов дека. Путешественников привлекают высокие водопады, бирюзовые озера, чистые реки, живописные ледники, глубокие каньоны, могучие хвойные леса и цветущие альпийские луга. Ежегодно заповедник посещают более 2 150 000 туристов, и по этому показателю парк Джаспер считается самым посещаемым заповедником в Канаде.

Территория парка разделена на несколько зон. В первом районе находятся самые редкие природные и исторические места. К ним относится заброшенная ель в долине Сануапта, которой более 700 лет. Он также включает Долину Восхода солнца, где находится Дом-музей коллекционера меха Джаспера, и пещеру, где сохранились древние наскальные рисунки. 2. Этот район занимает большую часть парка Джаспер.

Он охватывает места, где обитают ценные виды животных, поэтому въезд туристов частично ограничен, а въезд на автомобиле полностью запрещен. Резерв 3. Его территория состоит из природных комплексов, сохранившихся в естественных условиях. Вы можете пересечь эту местность, но только пешком, верхом или на велосипеде. Зона 4 предназначена для туристов по рекреационным и образовательным программам, а зона 5 предлагает различные виды оздоровительных и развлекательных услуг.

Природа национального парка Джаспер великолепна. Воздух в горной долине наполнен запахом сосновых иголок. В заповеднике растут огромные ели, различные виды сосен, лиственница, пихта Дугласа, ель Энгельмана и можжевельник. Многие животные здесь не боятся людей. Вы можете увидеть оленей, носорогов и коз вапити, мирно пасущихся вдоль шоссе, по которому всегда ездят машины. Бурундуки и красные бурундуки живут рядом с местами, которые путешественники посещают каждый день. Этих животных не приручают, но они не пытаются ускользнуть от туристов, поэтому профессиональные фотографы-анималисты любят работать в национальных парках.

Волки, ягнята, американские куницы и большие белки-летяги, обитающие в Джаспер-парке, ведут скрытный образ жизни и стараются не попадаться на глаза людям. Но канадской рыси и медведю гризли нетрудно стрелять с расстояния 300 метров. В реках и озерах Скалистых гор нашли приют бобры и ондатры, а в лесу – олени и древесные ежи.

Кроме того, в пределах заповедника обитает около 200 видов птиц. В национальном парке Джаспер находится один из старейших ледников на Земле. Он появился более 1 миллиона лет назад. Ледник Атабаска, как и многие другие ледники, в последние годы быстро растаял. Он уже потерял около половины своей суммы, и сегодня длина Атабаски составляет менее 6 км.

Согласно правилам национального парка, по соображениям безопасности запрещено ходить по леднику без гида. Передвигаются или следуют по ледникам пешком, на специальных малолитражках и автобусах – на ледяных поплавках, на широких покрышках. На языке ледника есть красивый холмистый снежный купол, то есть снежный купол. Вытекающий из него ручей интересен тем, что является истоком реки, питающей 3 моря: Арктическое, Тихоокеанское и Атлантическое.

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