Ряд районов Старого Монреаля будет открыт для пешеходов на постоянной основе

Власти Монреаля обнародовали свои планы сделать пешеходными некоторые районы Старого Монреаля.

Частью проекта является круглогодичное перекрытие автомобильного проезда к площади Жака Картье, улице Сен-Поль и площади перед базиликой Нотр-Дам.

Кроме того, летом две другие зоны с интенсивным движением транспорта станут пешеходными: площадь Армии и улица Коммуны.

Городские власти сообщают, что движение также будет восстановлено на улице Сен-Сюльпис между улицами Коммуны и Нотр-Дам.

Муниципалы заявляют, что также хотят создать “коридор устойчивой мобильности” на улице Коммуны между бульваром Сен-Лоран и улицей Берри.

“Люди сидят на террасе и хотят выпить пива или съесть бургер, а прямо перед ними кто-то гоняет на своих авто. Это неприятно”, – сказал менеджер Terrasse Jacques-Cartier Амир Эдир.

В рамках проекта будет расширено пешеходное пространство, сохранены террасы и обустроена велосипедная дорожка с двусторонним движением на южной стороне улицы.

Некоторые из ограничений на улицу, которая вскоре станет улицей с односторонним движением, включают в себя разрешение проезда только автобусам, такси, местным грузовикам доставки и машинам скорой помощи.

План создания пешеходных зон был впервые предложен в прошлом году на Монреальском саммите по климату.

Ожидается, что изменения произойдут с середины июля.

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