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Новости Ряд районов Старого Монреаля будет открыт для пешеходов на постоянной основе
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Place d'Armes, памятник Полю де Мезонёву и Собор Нотр-Дам. Фото Меган Хорхенсен.

Ряд районов Старого Монреаля будет открыт для пешеходов на постоянной основе

Степан Артемьевский Июн 11, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Комментарии к записи Ряд районов Старого Монреаля будет открыт для пешеходов на постоянной основе отключены 38 Просмотров

Власти Монреаля обнародовали свои планы сделать пешеходными некоторые районы Старого Монреаля.

 

Частью проекта является круглогодичное перекрытие автомобильного проезда к площади Жака Картье, улице Сен-Поль и площади перед базиликой Нотр-Дам.

Кроме того, летом две другие зоны с интенсивным движением транспорта станут пешеходными: площадь Армии и улица Коммуны.

Городские власти сообщают, что движение также будет восстановлено на улице Сен-Сюльпис между улицами Коммуны и Нотр-Дам.

Муниципалы заявляют, что также хотят создать “коридор устойчивой мобильности” на улице Коммуны между бульваром Сен-Лоран и улицей Берри.

“Люди сидят на террасе и хотят выпить пива или съесть бургер, а прямо перед ними кто-то гоняет на своих авто. Это неприятно”, – сказал менеджер Terrasse Jacques-Cartier Амир Эдир.

В рамках проекта будет расширено пешеходное пространство, сохранены террасы и обустроена велосипедная дорожка с двусторонним движением на южной стороне улицы.

Некоторые из ограничений на улицу, которая вскоре станет улицей с односторонним движением, включают в себя разрешение проезда только автобусам, такси, местным грузовикам доставки и машинам скорой помощи.

План создания пешеходных зон был впервые предложен в прошлом году на Монреальском саммите по климату.

Ожидается, что изменения произойдут с середины июля.

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