Защитники жилищного строительства призывают правительство удвоить количество социального жилья

Базирующийся в Монреале FRAPRU (Народный фронт действий в поддержку городского развития) призывает правительство Квебека удвоить количество единиц социального жилья в провинции в течение 15 лет.

Организация, объединяющая жилищные комитеты и ассоциации граждан, обратилась с соответствующим запросом в воскресенье, после трехдневного конгресса в Шербруке.

“В прошлом мы уже были готовы заявить, что нам необходимо увеличить долю (социального жилья), чтобы удовлетворить потребности семей с низким и скромным доходом, многие из которых уже тратили слишком большую часть своих доходов на жилье. Но в последние несколько лет возникла дополнительная проблема, связанная с нехваткой арендуемого жилья и растущей его недоступностью. Арендная плата быстро растет повсюду”, – заявила в интервью представитель FRAPRU Вероник Лафламм.

FRAPRU отмечает, что в настоящее время на социальное жилье в Квебеке приходится 10,5% от общего объема строящегося жилья. Организация хотела бы, чтобы эта доля увеличилась как минимум до 20%. Для достижения этой цели FRAPRU просит правительство установить цель по приобретению или строительству 10 000 единиц социального жилья ежегодно в форме некоммерческих организаций (НКО), жилищных кооперативов и государственного социального жилья (например, HLMS) в течение 15-летнего периода.

“Чтобы достичь этого, нам нужны программы, адаптированные как к новому строительству, так и к выводу с рынка все еще доступной арендуемой недвижимости. Мы получаем представление о целях и средствах их достижения”, – сказал Лафламм, указав, что это новое направление, над которым будет работать FRAPRU.

Представитель FRAPRU отметил, что это не означает, что строительство нового социального жилья должно быть прекращено через 15 лет, а скорее, что этот спрос представляет собой “минимум”.

“На всех уровнях города, правительство Квебека и федеральное правительство говорят нам, что нам нужно строить, чтобы выйти из кризиса”, – сказал Лафламм. “Но наше наблюдение, которое делается практически повсеместно, заключается в том, что если мы вообще что-либо построим, мы не выйдем из кризиса. Если решение будет заключаться просто в строительстве нового частного жилья, мы усугубим проблему недоступности.

“Мы должны обеспечить минимальный уровень некоммерческого жилищного строительства, на котором никто не получает прибыли, чтобы удовлетворить потребности семей с низким и скромным доходом, которые больше всего пострадали от этого кризиса и которые часто уже находятся в шаге от бездомности”.

Согласно ежегодному отчету Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC), в 2023 году в нескольких городах уровень вакантных площадей был низким.

В Большом Монреале доля вакантных рабочих мест в 2023 году снизилась с 2 до 1,5%. В Квебеке доля вакантных рабочих мест снизилась до 0,9%, что, по данным CMHC, является самым низким показателем за последние 15 лет.

Однако уровень вакантных рабочих мест в квебекской части столичного региона Оттава-Гатино в 2023 году оставался стабильным и составлял 1,1%.

По словам Лафламме, FRAPRU ожидает, что 1 июля в этом году снова будет сложным, особенно в связи с низким уровнем вакантных площадей и повышением арендной платы.

“Мы не должны забывать, что, несмотря на то, что поиск жилья очень сложен, есть все эти домохозяйства, живущие в условиях плохого жилья, в жилье, которое и без того слишком дорогое, в жилье в плохом состоянии, в жилье, которое слишком мало для их семьи, у которых нет альтернативы и которые остаются в своем жилье из-за страха оказаться на улице”, – добавила она, заявив, что опасается, что эти ситуации нормализуются.

Лафламм также отметил, что во многих случаях FRAPRU наблюдает рост спроса на услуги по переселению.

“Уже не так много регионов избавлены от этого явления, когда домохозяйства-арендаторы подвергаются риску остаться без крова с приближением 1 июля”, – сказал Лафламм.

Она отметила, что жилищный кризис также затронул такие города, как Труа-Ривьер, Гранби, Шербрук и Римуски, за пределами крупных центров.

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