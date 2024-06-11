21-летнему мужчине грозит штраф 1400 долларов за превышении скорости

Молодому человеку с Южного побережья Монреаля грозит штраф в размере более 1400 долларов за превышение скорости и возможное нарушение правил вождения после остановки полицией провинции Квебек (SQ).

В SQ сообщили, что около 3:40 утра в воскресенье сотрудники полиции провинции зафиксировали автомобиль со скоростью 123 км/ч на мосту Жака-Картье, перекинутом через реку Святого Лаврентия между Монреалем и Лонгеем. Ограничение скорости на мосту составляет 50 км/ч.

Водитель, 21-летний мужчина, был оштрафован на 1414 долларов в дополнение к 14 штрафным баллам. Действие его водительских прав также было приостановлено на 30 дней.

Его транспортное средство также было арестовано на месяц.

Как уже было отмечено, полиция зафиксировала, что он вел машину со скоростью, в более чем два раза превышающей допустимую.

“У водителя не было алкогольного опьянения”, – говорится в пресс-релизе SQ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.