А вот и самые популярные имена для новорожденных в Квебеке в прошлом году

Согласно ежегодному рейтингу, опубликованному Retraite Quebec, самыми популярными именами для новорожденных в Квебеке в прошлом году были Ноа и Лиам для мальчиков и Флоренс и Элис для девочек.

Рейтинг самых популярных имен для девочек изменился, так как Флоренс и Элис обогнали Эмму, которая была самым популярным женским именем в 2021 и 2022 годах.

В прошлом году Элис и Флоренс выбирали по 465 раз, в то время как Эмму получили 456 младенцев. Оливия (430) и Чарли (415) замыкают топ-5.

Единственным новым именем, попавшим в топ-10, стала Беатрис (300), которая сменила Роуз (опустилась на 15-е место – 291).

Что касается мальчиков, то третий год подряд лидером остается Ноа, которому дали это имя 613 младенцев. Однако число названий сокращается: в 2021 году их использовали 728 раз, а в 2022-м – 660 раз.

На втором месте Уильям, уступив место Лиаму, которое в прошлом году использовалось 556 раз. Уильям опустился на пятое место в рейтинге 2023 года (520). Лиам был самым часто используемым мужским именем в 2020 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.